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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8309831083118312>
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 10:17

Re: Приватбанк

Пытаюсь пополнить Киевстар (препейд) через мобильный П24 (андроид) на 2142,85 грн и получаю на последнем этапе ошибку получения данных.
Кто-то пробовал больше, чем на 2000 пополнять?
dengon
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 10:26

  dengon написав:Пытаюсь пополнить Киевстар (препейд) через мобильный П24 (андроид) на 2142,85 грн и получаю на последнем этапе ошибку получения данных.
Кто-то пробовал больше, чем на 2000 пополнять?

Что мешает попробовать два раза по тыщще пополнить?
Года с пол назад у Киевстар-а с Приватом уже были какие-то "терки" -- платежи чуть ли не неделю не ходили.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 10:28

  _hunter написав:Что мешает попробовать два раза по тыщще пополнить?
Года с пол назад у Киевстар-а с Приватом уже были какие-то "терки" -- платежи чуть ли не неделю не ходили.

Два раза по тыщще - 10 грн комиссии, а раз на две - всего 5 :D
dengon
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 10:36

  dengon написав:Пытаюсь пополнить Киевстар (препейд) через мобильный П24 (андроид) на 2142,85 грн и получаю на последнем этапе ошибку получения данных.
Кто-то пробовал больше, чем на 2000 пополнять?


Только в TAS2U (без комиссии), EASYPAY (с комиссией для всех карт, кроме карты EASYPAY).
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 10:39

Re: Приватбанк

  Kevin написав:Только в TAS2U (без комиссии)
моня до 10к тоже без комис,но каким боком это к ветке примата?
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 10:43

  Kevin написав:
  dengon написав:Пытаюсь пополнить Киевстар (препейд) через мобильный П24 (андроид) на 2142,85 грн и получаю на последнем этапе ошибку получения данных.
Кто-то пробовал больше, чем на 2000 пополнять?


Только в TAS2U (без комиссии), EASYPAY (с комиссией для всех карт, кроме карты EASYPAY).

На сайте оператора тоже без комиссии, но там не Приват24 для оплат
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 10:45

Re: Приватбанк

Клієнти ПриватБанку, власники карток Mastercard, з наявністю ІПН - это что за клиенты?
isen
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 10:49

Та что с вами такое сегодня? :D
Monk23
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 10:51

Re: Приватбанк

в приват24 даже уже прикрутили строчку "Кешбек" с историей и все такое, новаторы :mrgreen:
STIGA
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 10:57

STIGA им стали опять интересны физ. лица? с чего бы это?
Monk23
 
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