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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8310831183128313>
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 11:08

Monk23 лучше бы Оплату Частями нормально давали. Режут безбожно, а потом приходится возвращать с боем.
STIGA
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 11:08

Re: Приватбанк

  dengon написав:Кто-то пробовал больше, чем на 2000 пополнять?
Да, всё прошло успешно. :)

При оплате своими средствами можно пополнить на 2'137,86 грн, а с кредитки — скорее всего на 2'116,69 грн.

Комиссия тоже попадает под кешбек.

PS Решил по спонсировать Приват и оплатил кредитными. Дожился :D
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 11:11

Re: Приватбанк

  MASolomko написав:Решил по спонсировать Приват и оплатил кредитными. Дожился
7-4= хрю
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 11:18

  dengon написав:Пытаюсь пополнить Киевстар (препейд) через мобильный П24 (андроид) на 2142,85 грн и получаю на последнем этапе ошибку получения данных.
Кто-то пробовал больше, чем на 2000 пополнять?

да
2145+5 комис
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 11:31

  MASolomko написав:
  dengon написав:Кто-то пробовал больше, чем на 2000 пополнять?
Да, всё прошло успешно. :)

При оплате своими средствами можно пополнить на 2'137,86 грн, а с кредитки — скорее всего на 2'116,69 грн.

Комиссия тоже попадает под кешбек.

PS Решил по спонсировать Приват и оплатил кредитными. Дожился :D

Какая комиссия была за пополнение и какая за вывод обратно? :D
Профит 60 грн?
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 11:39

Re: Приватбанк

SharPay кто-то уже протестировал?)
isen
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 11:40

  isen написав:SharPay кто-то уже протестировал?)


а шо его тестить - сервису сто лет - просто переименовали - был ватафонпей стал шарпей
3% вывод
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 11:51

  IMPRINTER написав:
  isen написав:SharPay кто-то уже протестировал?)


а шо его тестить - сервису сто лет - просто переименовали - был ватафонпей стал шарпей
3% вывод

да бывает глючит он
isen
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 12:05

Re: Приватбанк

  Мизантрóп написав:7-4= хрю
Пополнение кредитными — 1%, которые можно отбить прибыльной способностью за 2 месяца. Больше съедает вывод бабла с мобилки.

Всё равно в плюсе получается.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 12:17

Re: Приватбанк

А какой макс. на Лайф кинуть или держать? Припейде?
И почему вопросы про 2000+, а не 10к+?
Slx
 
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