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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лис, 2019 11:08
Monk23 лучше бы Оплату Частями нормально давали. Режут безбожно, а потом приходится возвращать с боем.
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STIGA
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Додано: Сер 06 лис, 2019 11:08
dengon написав:
Кто-то пробовал больше, чем на 2000 пополнять?
Да, всё прошло успешно.
При оплате своими средствами можно пополнить на 2'137,86 грн, а с кредитки — скорее всего на 2'116,69 грн.
Комиссия тоже попадает под кешбек.
PS Решил по спонсировать Приват и оплатил кредитными. Дожился
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MASolomko
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Додано: Сер 06 лис, 2019 11:11
MASolomko написав:
Решил по спонсировать Приват и оплатил кредитными. Дожился
7-4= хрю
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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Мизантрóп
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Додано: Сер 06 лис, 2019 11:18
dengon написав:
Пытаюсь пополнить Киевстар (препейд) через мобильный П24 (андроид) на 2142,85 грн и получаю на последнем этапе ошибку получения данных.
Кто-то пробовал больше, чем на 2000 пополнять?
да
2145+5 комис
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v57
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Додано: Сер 06 лис, 2019 11:31
MASolomko написав: dengon написав:
Кто-то пробовал больше, чем на 2000 пополнять?
Да, всё прошло успешно.
При оплате своими средствами можно пополнить на 2'137,86 грн, а с кредитки — скорее всего на 2'116,69 грн.
Комиссия тоже попадает под кешбек.
PS Решил по спонсировать Приват и оплатил кредитными. Дожился
Какая комиссия была за пополнение и какая за вывод обратно?
Профит 60 грн?
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Maksi2
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Додано: Сер 06 лис, 2019 11:39
SharPay кто-то уже протестировал?)
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isen
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Додано: Сер 06 лис, 2019 11:40
isen написав:
SharPay кто-то уже протестировал?)
а шо его тестить - сервису сто лет - просто переименовали - был ватафонпей стал шарпей
3% вывод
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IMPRINTER
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Додано: Сер 06 лис, 2019 11:51
IMPRINTER написав: isen написав:
SharPay кто-то уже протестировал?)
а шо его тестить - сервису сто лет - просто переименовали - был ватафонпей стал шарпей
3% вывод
да бывает глючит он
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isen
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Додано: Сер 06 лис, 2019 12:05
Мизантрóп написав:
7-4= хрю
Пополнение кредитными — 1%, которые можно отбить прибыльной способностью за 2 месяца. Больше съедает вывод бабла с мобилки.
Всё равно в плюсе получается.
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MASolomko
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Додано: Сер 06 лис, 2019 12:17
А какой макс. на Лайф кинуть или держать? Припейде?
И почему вопросы про 2000+, а не 10к+?
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Slx
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