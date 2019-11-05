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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8310831183128313
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 12:33

Slx
Максимальний кешбек -
150 грн. - 7%
х грн. - 100%.

Проста пропорція ;)
V2
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 12:53

  STIGA написав:в приват24 даже уже прикрутили строчку "Кешбек" с историей и все такое, новаторы :mrgreen:

что-то по соседней акции от Виза ничего не показали(
Vint
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 12:57

  V2 написав:Slx
Максимальний кешбек -
150 грн. - 7%
х грн. - 100%.

Проста пропорція ;)

2142.86-5 грн комісу=2137.86 виходить, 7% від чого=150 грн. Їх отак і виплачують 150 грн чистими чи ще податки забирають? І куди, тільки на картку, звідки була оплата?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 13:29

Re: Приватбанк

7% беруть з урахуванням комісії. Тобто сума з комісією повинна бути не більше 2'142,86 для отримання максимального профіту. :D
MASolomko
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Повідомлень: 1414
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 13:43

  IMPRINTER написав:
  isen написав:SharPay кто-то уже протестировал?)


а шо его тестить - сервису сто лет - просто переименовали - был ватафонпей стал шарпей
3% вывод

Разве не 4% ?
А тем кому не пришло сообщение,можно участвовать?
demichh
 
Повідомлень: 2164
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 13:52

  demichh написав:
  IMPRINTER написав:
  isen написав:SharPay кто-то уже протестировал?)


а шо его тестить - сервису сто лет - просто переименовали - был ватафонпей стал шарпей
3% вывод

Разве не 4% ?
А тем кому не пришло сообщение,можно участвовать?

3% на карты
Зверніть увагу! Пропозиція діє тільки для клієнтів ПриватБанку, яким надійшло персональне запрошення на e-mail або в Приват24.
isen
 
Повідомлень: 503
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 13:55

  kreuz написав:
  V2 написав:Slx
Максимальний кешбек -
150 грн. - 7%
х грн. - 100%.

Проста пропорція ;)

2142.86-5 грн комісу=2137.86 виходить, 7% від чого=150 грн. Їх отак і виплачують 150 грн чистими чи ще податки забирають? І куди, тільки на картку, звідки була оплата?

Пріоритетність зарахування кешбеку:
1 - Картка Універсальна MasterCard
2 - Картка для виплат MasterCard (якщо немає першої)
3 - Інтернет-картка MasterCard (якщо немає першої і другої)
Якщо в момент зарахування картка MasterCard неактивна, кошти буде зараховано на будь-яку іншу картку.
isen
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 13:56

  dengon написав:Пытаюсь пополнить Киевстар (препейд) через мобильный П24 (андроид) на 2142,85 грн и получаю на последнем этапе ошибку получения данных.
Кто-то пробовал больше, чем на 2000 пополнять?

Аналогично.
Monk23
 
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  #<1 ... 8310831183128313
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