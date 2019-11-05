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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лис, 2019 12:33
Slx
Максимальний кешбек -
150 грн. - 7%
х грн. - 100%.
Проста пропорція
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V2
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Додано: Сер 06 лис, 2019 12:53
STIGA написав:
в приват24 даже уже прикрутили строчку "Кешбек" с историей и все такое, новаторы
что-то по соседней акции от Виза ничего не показали(
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Vint
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Додано: Сер 06 лис, 2019 12:57
V2 написав:Slx
Максимальний кешбек -
150 грн. - 7%
х грн. - 100%.
Проста пропорція
2142.86-5 грн комісу=2137.86 виходить, 7% від чого=150 грн. Їх отак і виплачують 150 грн чистими чи ще податки забирають? І куди, тільки на картку, звідки була оплата?
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kreuz
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Додано: Сер 06 лис, 2019 13:43
IMPRINTER написав: isen написав:
SharPay кто-то уже протестировал?)
а шо его тестить - сервису сто лет - просто переименовали - был ватафонпей стал шарпей
3% вывод
Разве не 4% ?
А тем кому не пришло сообщение,можно участвовать?
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demichh
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Додано: Сер 06 лис, 2019 13:52
demichh написав: IMPRINTER написав: isen написав:
SharPay кто-то уже протестировал?)
а шо его тестить - сервису сто лет - просто переименовали - был ватафонпей стал шарпей
3% вывод
Разве не 4% ?
А тем кому не пришло сообщение,можно участвовать?
3% на карты
Зверніть увагу! Пропозиція діє тільки для клієнтів ПриватБанку, яким надійшло персональне запрошення на e-mail або в Приват24.
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isen
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Додано: Сер 06 лис, 2019 13:55
kreuz написав: V2 написав:Slx
Максимальний кешбек -
150 грн. - 7%
х грн. - 100%.
Проста пропорція
2142.86-5 грн комісу=2137.86 виходить, 7% від чого=150 грн. Їх отак і виплачують 150 грн чистими чи ще податки забирають? І куди, тільки на картку, звідки була оплата?
Пріоритетність зарахування кешбеку:
1 - Картка Універсальна MasterCard
2 - Картка для виплат MasterCard (якщо немає першої)
3 - Інтернет-картка MasterCard (якщо немає першої і другої)
Якщо в момент зарахування картка MasterCard неактивна, кошти буде зараховано на будь-яку іншу картку.
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isen
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Додано: Сер 06 лис, 2019 13:56
dengon написав:
Пытаюсь пополнить Киевстар (препейд) через мобильный П24 (андроид) на 2142,85 грн и получаю на последнем этапе ошибку получения данных.
Кто-то пробовал больше, чем на 2000 пополнять?
Аналогично.
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Monk23
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Додано: Сер 06 лис, 2019 14:27
MASolomko написав:
7% беруть з урахуванням комісії. Тобто сума з комісією повинна бути не більше 2'142,86 для отримання максимального профіту.
Так а Ви вже отримали? 150 грн чистими?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
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kreuz
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Додано: Сер 06 лис, 2019 14:58
kreuz, я зрозумів, що 150 грн брутто. Виплату чекаю 13 листопада.
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MASolomko
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