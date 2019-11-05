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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8311831283138314
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 15:17

  Monk23 написав:
  dengon написав:Пытаюсь пополнить Киевстар (препейд) через мобильный П24 (андроид) на 2142,85 грн и получаю на последнем этапе ошибку получения данных.
Кто-то пробовал больше, чем на 2000 пополнять?

Аналогично.

Попробовал через полчаса еще раз и все пошло как надо.
Monk23
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 15:24

  Monk23 написав:Попробовал через полчаса еще раз и все пошло как надо.

У меня сейчас при формировании платежа уже ошибки нет. Но сам платеж все равно не проходит, и в истории отображается с ошибкой.
dengon
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 15:31

  dengon написав:
  Monk23 написав:Попробовал через полчаса еще раз и все пошло как надо.

У меня сейчас при формировании платежа уже ошибки нет. Но сам платеж все равно не проходит, и в истории отображается с ошибкой.

337 -- или какой там у "горячки" телефон...
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 15:35

  MASolomko написав:kreuz, я зрозумів, що 150 грн брутто. Виплату чекаю 13 листопада.

а я не стал кредитовать опсосов и кормить примат.Получат раз в месяц ИТ 25грн. и Лайф 179 семьи на троих,может чуток и лайкамобайлу достанется.Гроши тем временем работают на картах под выше тех 7%.Мож я чё делаю не так :roll: :?:
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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