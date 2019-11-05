Попробовал через полчаса еще раз и все пошло как надо.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лис, 2019 15:17
Додано: Сер 06 лис, 2019 15:24
Додано: Сер 06 лис, 2019 15:31
Додано: Сер 06 лис, 2019 15:35
а я не стал кредитовать опсосов и кормить примат.Получат раз в месяц ИТ 25грн. и Лайф 179 семьи на троих,может чуток и лайкамобайлу достанется.Гроши тем временем работают на картах под выше тех 7%.Мож я чё делаю не так
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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