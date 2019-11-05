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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лис, 2019 15:17
Monk23 написав: dengon написав:
Пытаюсь пополнить Киевстар (препейд) через мобильный П24 (андроид) на 2142,85 грн и получаю на последнем этапе ошибку получения данных.
Кто-то пробовал больше, чем на 2000 пополнять?
Аналогично.
Попробовал через полчаса еще раз и все пошло как надо.
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Додано: Сер 06 лис, 2019 15:24
Monk23 написав:
Попробовал через полчаса еще раз и все пошло как надо.
У меня сейчас при формировании платежа уже ошибки нет. Но сам платеж все равно не проходит, и в истории отображается с ошибкой.
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dengon
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Додано: Сер 06 лис, 2019 15:31
dengon написав: Monk23 написав:
Попробовал через полчаса еще раз и все пошло как надо.
У меня сейчас при формировании платежа уже ошибки нет. Но сам платеж все равно не проходит, и в истории отображается с ошибкой.
337 -- или какой там у "горячки" телефон...
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Додано: Сер 06 лис, 2019 15:37
dengon написав: Monk23 написав:
Попробовал через полчаса еще раз и все пошло как надо.
У меня сейчас при формировании платежа уже ошибки нет. Но сам платеж все равно не проходит, и в истории отображается с ошибкой.
Возможно чуть позже попробуйте.. Система не выдерживает наверное хлынувшего потока
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Додано: Сер 06 лис, 2019 16:19
dengon написав:
У меня сейчас при формировании платежа уже ошибки нет. Но сам платеж все равно не проходит, и в истории отображается с ошибкой.
Пообщался с поддержкой, отправил им фото с карточкой. Не помогло. Последний ответ поддержки дословно
Ваш платеж на пополнение мобильного телефона забракован по решению интеллектуальной системы предупреждения мошенничества.
Воспользуйтесь, пожалуйста, альтернативными способами оплаты или попробуйте пополнить на меньшую сумму.
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dengon
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