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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8312831383148315
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 20:02

Ну одну акцию разжевали и проглотили. А чего по этой молчок ? https://promos.privatbank.ua/ua/v-inter ... opovnyuyte У кого какие соображения ,в частности чего и где столько раз купить по 200?
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 20:07

  Maksi2 написав:guntherhouse777 обратно на карту

Это зависит от опроса, который будете пополнять.
И эмитента карты, на которую будете выводить.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 20:09

  Дядя Дима написав:Ну одну акцию разжевали и проглотили. А чего по этой молчок ? https://promos.privatbank.ua/ua/v-inter ... opovnyuyte У кого какие соображения ,в частности чего и где столько раз купить по 200?

Вам пришло?

Клієнти ПриватБанку, які отримали повідомлення в мобільному додатку Privat24 або Інтернет-банку Приват24 про проведення акції «В Інтернеті купуйте – мобільний поповнюйте!»
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 20:10

  Дядя Дима написав:Ну одну акцию разжевали и проглотили. А чего по этой молчок ? https://promos.privatbank.ua/ua/v-inter ... opovnyuyte У кого какие соображения ,в частности чего и где столько раз купить по 200?

Сильпо через аппку, не?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 20:13

Re: Приватбанк

  guntherhouse777 написав:Вам пришло?

Мне по 1 акку пришло. Еще по 1му пришло на пополнение мобилы, но там карта пенса и кред.лимит =0 - поэтому "мимо кассы".
Вот теперь думаю где ближайший Сильпо - очень редко бываю в магазинах этой сети :(
Flamingo
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