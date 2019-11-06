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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лис, 2019 20:02
Ну одну акцию разжевали и проглотили. А чего по этой молчок ? https://promos.privatbank.ua/ua/v-inter ... opovnyuyte
У кого какие соображения ,в частности чего и где столько раз купить по 200?
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Додано: Сер 06 лис, 2019 20:07
Maksi2 написав:guntherhouse777
обратно на карту
Это зависит от опроса, который будете пополнять.
И эмитента карты, на которую будете выводить.
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Додано: Сер 06 лис, 2019 20:09
Вам пришло?
Клієнти ПриватБанку, які отримали повідомлення в мобільному додатку Privat24 або Інтернет-банку Приват24 про проведення акції «В Інтернеті купуйте – мобільний поповнюйте!»
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Додано: Сер 06 лис, 2019 20:10
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Додано: Сер 06 лис, 2019 20:13
guntherhouse777 написав:
Вам пришло?
Мне по 1 акку пришло. Еще по 1му пришло на пополнение мобилы, но там карта пенса и кред.лимит =0 - поэтому "мимо кассы".
Вот теперь думаю где ближайший Сильпо - очень редко бываю в магазинах этой сети
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Flamingo
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