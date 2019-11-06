Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лис, 2019 20:02
Ну одну акцию разжевали и проглотили. А чего по этой молчок ?
https://promos.privatbank.ua/ua/v-inter ... opovnyuyte
У кого какие соображения ,в частности чего и где столько раз купить по 200?
Дядя Дима
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Додано: Сер 06 лис, 2019 20:07
Maksi2 написав: guntherhouse777
обратно на карту
Это зависит от опроса, который будете пополнять.
И эмитента карты, на которую будете выводить.
guntherhouse777
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Додано: Сер 06 лис, 2019 20:09
Вам пришло?
Клієнти ПриватБанку, які отримали повідомлення в мобільному додатку Privat24 або Інтернет-банку Приват24 про проведення акції «В Інтернеті купуйте – мобільний поповнюйте!»
guntherhouse777
Повідомлень: 4165
З нами з: 30.01.13
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Подякували: 281 раз.
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Додано: Сер 06 лис, 2019 20:10
Flamingo
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Додано: Сер 06 лис, 2019 20:13
guntherhouse777 написав:
Вам пришло?
Мне по 1 акку пришло. Еще по 1му пришло на пополнение мобилы, но там карта пенса и кред.лимит =0 - поэтому "мимо кассы".
Вот теперь думаю где ближайший Сильпо - очень редко бываю в магазинах этой сети
Flamingo
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Додано: Сер 06 лис, 2019 20:17
guntherhouse777 написав:
Вам пришло?
Клієнти ПриватБанку, які отримали повідомлення в мобільному додатку Privat24 або Інтернет-банку Приват24 про проведення акції «В Інтернеті купуйте – мобільний поповнюйте!»
Кишмиш біля 10%.
Промокод від Мінфіна і кума
RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 30079
З нами з: 22.11.13
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Подякували: 1515 раз.
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Додано: Сер 06 лис, 2019 20:17
Квесторе_поверніться написав: guntherhouse777 написав:
Вам пришло?
Клієнти ПриватБанку, які отримали повідомлення в мобільному додатку Privat24 або Інтернет-банку Приват24 про проведення акції «В Інтернеті купуйте – мобільний поповнюйте!»
Кишмиш біля 10%.
Но "фантиками" ;(
Flamingo
Повідомлень: 3199
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 653 раз.
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Додано: Сер 06 лис, 2019 20:20
Flamingo написав:
Но "фантиками" ;(
Коли необхідно здійснити купівлі для участі в акції?
У період з 1 до 30 листопада 2019 року.
Промокод від Мінфіна і кума
RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 30079
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1515 раз.
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Додано: Сер 06 лис, 2019 20:25
guntherhouse777 написав:
Вам пришло?
АГА
так же как и по выше обсуждаемой.
Дядя Дима
Повідомлень: 533
З нами з: 29.11.16
Подякував: 246 раз.
Подякували: 115 раз.
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Додано: Сер 06 лис, 2019 20:29
Flamingo написав:
Но "фантиками" ;(
Так хоть и фантиками но зато около 10%.
Дядя Дима
Повідомлень: 533
З нами з: 29.11.16
Подякував: 246 раз.
Подякували: 115 раз.
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