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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8313831483158316
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 23:26

  Мизантрóп написав:
  MASolomko написав:kreuz, я зрозумів, що 150 грн брутто. Виплату чекаю 13 листопада.

а я не стал кредитовать опсосов и кормить примат.Получат раз в месяц ИТ 25грн. и Лайф 179 семьи на троих,может чуток и лайкамобайлу достанется.Гроши тем временем работают на картах под выше тех 7%.Мож я чё делаю не так :roll: :?:

Та все так. 7% - це якщо вважати, що ти за місяць ці 2000 грн тратиш на зв'язок. А інакше ти дійсно кредитуєш опсосів. Умовно кажучи, 2000 грн за місяців десять дадуть ту ж суму у відсотках по депозиту, що і кешбек.
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 09:33

  MASolomko написав:При оплате своими средствами можно пополнить на 2'137,86 грн, а с кредитки — скорее всего на 2'116,69 грн.

Комиссия тоже попадает под кешбек.

Видимо, 1% комиссии при оплате кредитными все-таки не попадает.
За 2116 грн пополнения дали 148,47 грн http://prntscr.com/ptl5y3

Удалось пополнить финансовый номер, полочный никак не давало.
dengon
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 09:33

Re: Приватбанк

Если есть гривневая КДВ Мастеркард, можно открыть еще одну , Визу?
Ferlakur
 
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