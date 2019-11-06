MASolomko написав:kreuz, я зрозумів, що 150 грн брутто. Виплату чекаю 13 листопада.
а я не стал кредитовать опсосов и кормить примат.Получат раз в месяц ИТ 25грн. и Лайф 179 семьи на троих,может чуток и лайкамобайлу достанется.Гроши тем временем работают на картах под выше тех 7%.Мож я чё делаю не так
Та все так. 7% - це якщо вважати, що ти за місяць ці 2000 грн тратиш на зв'язок. А інакше ти дійсно кредитуєш опсосів. Умовно кажучи, 2000 грн за місяців десять дадуть ту ж суму у відсотках по депозиту, що і кешбек.