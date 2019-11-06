Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лис, 2019 23:26
Та все так. 7% - це якщо вважати, що ти за місяць ці 2000 грн тратиш на зв'язок. А інакше ти дійсно кредитуєш опсосів. Умовно кажучи, 2000 грн за місяців десять дадуть ту ж суму у відсотках по депозиту, що і кешбек.
she_ne_investor
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Додано: Чет 07 лис, 2019 09:33
MASolomko написав:
При оплате своими средствами можно пополнить на 2'137,86 грн, а с кредитки — скорее всего на 2'116,69 грн.
Комиссия тоже попадает под кешбек.
Видимо, 1% комиссии при оплате кредитными все-таки не попадает.
За 2116 грн пополнения дали 148,47 грн
http://prntscr.com/ptl5y3
Удалось пополнить финансовый номер, полочный никак не давало.
dengon
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Додано: Чет 07 лис, 2019 09:33
Если есть гривневая КДВ Мастеркард, можно открыть еще одну , Визу?
Ferlakur
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Додано: Чет 07 лис, 2019 09:55
Ferlakur написав:Если есть гривневая КДВ Мастеркард, можно открыть еще одну , Визу?
Так, іменну допку.
stryzhko
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Додано: Чет 07 лис, 2019 09:58
Ferlakur написав:
Если есть гривневая КДВ Мастеркард, можно открыть еще одну , Визу?
можно иметь пять КДВ и 2 УНИ
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velvet
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Додано: Чет 07 лис, 2019 10:00
velvet написав: Ferlakur написав:
Если есть гривневая КДВ Мастеркард, можно открыть еще одну , Визу?
можно иметь пять КДВ и 2 УНИ
у меня 3 КДВ.Ньюанс -валюта счета
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Додано: Чет 07 лис, 2019 10:16
Можно иметь две в грн (разные счета) и по одной в разных валютах. Правильно?
MASolomko
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Додано: Чет 07 лис, 2019 10:19
Подскажите плиз.
Онлайн обмен с валютной КДВ на гривневую КДВ целевое зачисление или 0,5% комикса берут????
gkost05
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Додано: Чет 07 лис, 2019 10:22
gkost05 написав:
Подскажите плиз.
Онлайн обмен с валютной КДВ на гривневую КДВ целевое зачисление или 0,5% комикса берут????
а какое целевое на вал КДВ,окромя вклада? 0,5+0,5 по тарифу
MASolomko написав:
Можно иметь две в грн (разные счета) и по одной в разных валютах. Правильно?
ага
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Додано: Чет 07 лис, 2019 10:25
Мизантрóп написав:а какое целевое на вал КДВ,окромя вклада? 0,5+0,5 по тарифу
Один 0,5 точно зайвий, там же 2 КДВ, а не Уні й КДВ.
stryzhko
Повідомлень: 677
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Подякували: 119 раз.
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