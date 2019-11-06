В тарифах пишут: Максимальна кількість безкоштовних карток - 6 штук на 1 рік (на довірену особу - 3 штуки);
что значит "на 1 рік"?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лис, 2019 10:27
Re: Приватбанк
В тарифах пишут: Максимальна кількість безкоштовних карток - 6 штук на 1 рік (на довірену особу - 3 штуки);
что значит "на 1 рік"?
Додано: Чет 07 лис, 2019 10:29
у меня 3 КДВ в грн, 1 в USD и 1 в EUR ,счета все разные
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Додано: Чет 07 лис, 2019 10:32
если в течении года до обращения не открывали карт, то можете открыть указанное количество бесплатно, если что-то открывали, то за минусом этих открытых в течении года и т. д.
Востаннє редагувалось velvet в Чет 07 лис, 2019 10:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 10:32
так,звичка
Витька,извинись,я всё прощу
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Додано: Чет 07 лис, 2019 10:41
В этой ветке писали, что и перевыпуски считаются
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 07 лис, 2019 11:06
да, т. к. выдается новая карта, а лимит на получение 6 бесплатных новых карт и кстати не знаю может в это количество и виртуалки у них входят...
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Додано: Чет 07 лис, 2019 11:07
Нет такого слова и никогда не было. Зачем вы их придумываете?
Додано: Чет 07 лис, 2019 11:12
Re: Приватбанк
Поднимал уже этот вопрос, но может не заметили.
Вот эта акция
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