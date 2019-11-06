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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8314831583168317
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 10:27

Re: Приватбанк

В тарифах пишут: Максимальна кількість безкоштовних карток - 6 штук на 1 рік (на довірену особу - 3 штуки);
что значит "на 1 рік"?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 10:29

  MASolomko написав:Можно иметь две в грн (разные счета) и по одной в разных валютах. Правильно?

у меня 3 КДВ в грн, 1 в USD и 1 в EUR ,счета все разные
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 10:32

  Ferlakur написав:В тарифах пишут: Максимальна кількість безкоштовних карток - 6 штук на 1 рік (на довірену особу - 3 штуки);
что значит "на 1 рік"?

если в течении года до обращения не открывали карт, то можете открыть указанное количество бесплатно, если что-то открывали, то за минусом этих открытых в течении года и т. д.
Востаннє редагувалось velvet в Чет 07 лис, 2019 10:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 10:32

  stryzhko написав:
Мизантрóп написав:а какое целевое на вал КДВ,окромя вклада? 0,5+0,5 по тарифу

Один 0,5 точно зайвий, там же 2 КДВ, а не Уні й КДВ.

так,звичка :D :D
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 10:41

  velvet написав:
  Ferlakur написав:В тарифах пишут: Максимальна кількість безкоштовних карток - 6 штук на 1 рік (на довірену особу - 3 штуки);
что значит "на 1 рік"?

если в течении года до обращения не открывали карт, то можете открыть указанное количество бесплатно, если что-то открывали, то за минусом этих открытых в течении года и т. д.

В этой ветке писали, что и перевыпуски считаются
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 11:06

  Вкладчик1234 написав:
  velvet написав:
  Ferlakur написав:В тарифах пишут: Максимальна кількість безкоштовних карток - 6 штук на 1 рік (на довірену особу - 3 штуки);
что значит "на 1 рік"?

если в течении года до обращения не открывали карт, то можете открыть указанное количество бесплатно, если что-то открывали, то за минусом этих открытых в течении года и т. д.

В этой ветке писали, что и перевыпуски считаются

да, т. к. выдается новая карта, а лимит на получение 6 бесплатных новых карт и кстати не знаю может в это количество и виртуалки у них входят...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 11:07

  Мизантрóп написав:Ньюанс

Нет такого слова и никогда не было. Зачем вы их придумываете? :(
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 11:12

Re: Приватбанк

Поднимал уже этот вопрос, но может не заметили.
Вот эта акция "Чорна п"ятниця позаздрить" действует еще? На странице всех акций ее нет. К 11.11 кешбек 5% не помешал бы...
Ferlakur
 
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