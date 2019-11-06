логан1919 написав:Господа, а дресс-код у сотрудников уже отменили? Захожу в отделение, сидит менагерша в спортивном костюме, кросовках и с зеленым платком на шее. Вроде и девочка симпатичная и костюм ниче так, но как то не комильфо...
Зелёный платок же остался.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
логан1919 написав:Господа, а дресс-код у сотрудников уже отменили? Захожу в отделение, сидит менагерша в спортивном костюме, кросовках и с зеленым платком на шее. Вроде и девочка симпатичная и костюм ниче так, но как то не комильфо...
логан1919 написав:Господа, а дресс-код у сотрудников уже отменили? Захожу в отделение, сидит менагерша в спортивном костюме, кросовках и с зеленым платком на шее. Вроде и девочка симпатичная и костюм ниче так, но как то не комильфо...
мож она таки в новых чулках
Витька,извинись,я всё прощу http://memesmix.net/meme/wvsdd6