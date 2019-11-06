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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8315831683178318
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:48

  логан1919 написав:Господа, а дресс-код у сотрудников уже отменили? Захожу в отделение, сидит менагерша в спортивном костюме, кросовках и с зеленым платком на шее. Вроде и девочка симпатичная и костюм ниче так, но как то не комильфо...


Зелёный платок же остался.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 13:37

  freeze написав:
  логан1919 написав:Господа, а дресс-код у сотрудников уже отменили? Захожу в отделение, сидит менагерша в спортивном костюме, кросовках и с зеленым платком на шее. Вроде и девочка симпатичная и костюм ниче так, но как то не комильфо...


Зелёный платок же остался.


Спортивний костюм був зайвий :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 13:38

  Vorlon написав:
  Мизантрóп написав:Ньюанс

Нет такого слова и никогда не было. Зачем вы их придумываете? :(
https://kakpishem.ru/pishem-pravilno-sl ... yuans.html

мне апсалютна пок.Не учите меня жить©
Витька,извинись,я всё прощу
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 13:38

ну не все сразу
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 13:39

  логан1919 написав:Господа, а дресс-код у сотрудников уже отменили? Захожу в отделение, сидит менагерша в спортивном костюме, кросовках и с зеленым платком на шее. Вроде и девочка симпатичная и костюм ниче так, но как то не комильфо...

мож она таки в новых чулках
Витька,извинись,я всё прощу
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 13:49

  Vorlon написав:
  Мизантрóп написав:Ньюанс

Нет такого слова и никогда не было. Зачем вы их придумываете? :(
https://kakpishem.ru/pishem-pravilno-sl ... yuans.html

ну тада нуна грить в нос "ниаас" :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 13:50

  Vint написав:
  Ferlakur написав:Поднимал уже этот вопрос, но может не заметили.
Вот эта акция "Чорна п"ятниця позаздрить" действует еще? На странице всех акций ее нет. К 11.11 кешбек 5% не помешал бы...

Вчера платил на айхерб с прицелом на эту акцию. В выписке нет КБ как при оплате за связь через приложение.

Так КБ по этой акции ж выплачивается поэтапно. За ноябрь- в декабре будет.
Я под эту акцию специально долларову визу уни голд сегодня открыл, дали с чипом и бесконтактом кстати.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:03

Re: Приватбанк

Ferlakur, в каком городе такая щедрость на карты с чипом и бесконтактом?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:06

  MASolomko написав:Ferlakur, в каком городе такая щедрость на карты с чипом и бесконтактом?

Хмельницкий. Сначала сказали, Визы голд нету, только мастер, я согласился на обычную уни (т.к. в интернете все равно чем платить), но потом из закромов достали стопку карт и нашлось.
Ferlakur
 
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