Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лис, 2019 12:48
логан1919 написав:
Господа, а дресс-код у сотрудников уже отменили? Захожу в отделение, сидит менагерша в спортивном костюме, кросовках и с зеленым платком на шее. Вроде и девочка симпатичная и костюм ниче так, но как то не комильфо...
Зелёный платок же остался.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Додано: Чет 07 лис, 2019 13:37
freeze написав: логан1919 написав:
Господа, а дресс-код у сотрудников уже отменили? Захожу в отделение, сидит менагерша в спортивном костюме, кросовках и с зеленым платком на шее. Вроде и девочка симпатичная и костюм ниче так, но как то не комильфо...
Зелёный платок же остался.
Спортивний костюм був зайвий
V2
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Додано: Чет 07 лис, 2019 13:38
мне апсалютна пок.Не учите меня жить©
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Додано: Чет 07 лис, 2019 13:38
ну не все сразу
пока выдали шарф
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Додано: Чет 07 лис, 2019 13:39
логан1919 написав:
Господа, а дресс-код у сотрудников уже отменили? Захожу в отделение, сидит менагерша в спортивном костюме, кросовках и с зеленым платком на шее. Вроде и девочка симпатичная и костюм ниче так, но как то не комильфо...
мож она таки в новых чулках
Витька,извинись,я всё прощу
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Додано: Чет 07 лис, 2019 13:49
ну тада нуна грить в нос "ниаас"
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Чет 07 лис, 2019 13:50
Vint написав: Ferlakur написав:
Поднимал уже этот вопрос, но может не заметили.
Вот эта акция
"Чорна п"ятниця позаздрить"
действует еще? На странице всех
акций
ее нет. К 11.11 кешбек 5% не помешал бы...
Вчера платил на айхерб с прицелом на эту акцию. В выписке нет КБ как при оплате за связь через приложение.
Так КБ по этой акции ж выплачивается поэтапно. За ноябрь- в декабре будет.
Я под эту акцию специально долларову визу уни голд сегодня открыл, дали с чипом и бесконтактом кстати.
Ferlakur
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Додано: Чет 07 лис, 2019 14:03
Ferlakur, в каком городе такая щедрость на карты с чипом и бесконтактом?
MASolomko
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Додано: Чет 07 лис, 2019 14:06
MASolomko написав:
Ferlakur, в каком городе такая щедрость на карты с чипом и бесконтактом?
Хмельницкий. Сначала сказали, Визы голд нету, только мастер, я согласился на обычную визу уни (т.к. в интернете все равно чем платить), но потом из закромов достали стопку карт и нашлось.
Ferlakur
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Додано: Чет 07 лис, 2019 15:22
А сейчас еще есть возможность получить карту в сотрудника банка как пластик без активации? Говорят будто теперь запретили выдавать пластик без списания на конкретное физлицо?
Sanio
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