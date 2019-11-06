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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8316831783188319
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:52

Re: Приватбанк

А записать на физлицо без активации нельзя?
MASolomko
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  #<1 ... 8316831783188319
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