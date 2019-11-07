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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8316831783188319
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:52

Re: Приватбанк

А записать на физлицо без активации нельзя?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:50

и раньше могли штрихкод ввести при выдачи болванки, типа так им для отчетности списывания карт.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:26

Re: Приватбанк

  dengon написав:Видимо, 1% комиссии при оплате кредитными все-таки не попадает.
За 2116 грн пополнения дали 148,47 грн http://prntscr.com/ptl5y3

Удалось пополнить финансовый номер, полочный никак не давало.


а кэшбек сразу приходит или эго начисление просто только отображают?
и можно ли увидеть начисление кэшбека в Приват24 для компьютера?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:32

Re: Приватбанк

uaprofi,
1) только отображаеться
2) да, в веб-версии тоже светиться
MASolomko
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