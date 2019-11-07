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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лис, 2019 15:52
Re: Приватбанк
А записать на физлицо без активации нельзя?
Додано: Чет 07 лис, 2019 16:50
и раньше могли штрихкод ввести при выдачи болванки, типа так им для отчетности списывания карт.
Додано: Чет 07 лис, 2019 17:26
Re: Приватбанк
а кэшбек сразу приходит или эго начисление просто только отображают?
и можно ли увидеть начисление кэшбека в Приват24 для компьютера?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Чет 07 лис, 2019 17:32
Re: Приватбанк
uaprofi,
1) только отображаеться
2) да, в веб-версии тоже светиться
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