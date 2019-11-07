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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лис, 2019 15:52
Re: Приватбанк
А записать на физлицо без активации нельзя?
Додано: Чет 07 лис, 2019 16:50
и раньше могли штрихкод ввести при выдачи болванки, типа так им для отчетности списывания карт.
Додано: Чет 07 лис, 2019 17:26
Re: Приватбанк
а кэшбек сразу приходит или эго начисление просто только отображают?
и можно ли увидеть начисление кэшбека в Приват24 для компьютера?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Чет 07 лис, 2019 17:32
Re: Приватбанк
uaprofi,
1) только отображаеться
2) да, в веб-версии тоже светиться
Додано: Чет 07 лис, 2019 17:42
Re: Приватбанк
Додано: Чет 07 лис, 2019 17:47
блин не заметил в условиях что нужно пополнять через приложение.
а через обычный П24 или НьюП24 что не будет кэшбека?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Чет 07 лис, 2019 17:51
Re: Приватбанк
uaprofi, платил через бета-версию мобильного приложения Приват24. Отобразился кешбек сразу в выписке.
А так тоже чуть кешбек не упустил, когда хотел пополнить с минимальной комиссией через другой канал.
Додано: Чет 07 лис, 2019 18:07
если жене дали зарегится, но приглашение ей не было? они ей дадут?
если с кредитных 2000 будет 20+5=25грн комиссии?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Чет 07 лис, 2019 19:00
Я не заметил, что с МС и проплатил с VISA (Благо лиш 650 грн для "Год без абонплат от Vodafone)
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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