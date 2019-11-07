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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8316831783188319
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:52

Re: Приватбанк

А записать на физлицо без активации нельзя?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:50

и раньше могли штрихкод ввести при выдачи болванки, типа так им для отчетности списывания карт.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:26

Re: Приватбанк

  dengon написав:Видимо, 1% комиссии при оплате кредитными все-таки не попадает.
За 2116 грн пополнения дали 148,47 грн http://prntscr.com/ptl5y3

Удалось пополнить финансовый номер, полочный никак не давало.


а кэшбек сразу приходит или эго начисление просто только отображают?
и можно ли увидеть начисление кэшбека в Приват24 для компьютера?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:32

Re: Приватбанк

uaprofi,
1) только отображаеться
2) да, в веб-версии тоже светиться
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:42

Re: Приватбанк

  uaprofi написав:а кэшбек сразу приходит или эго начисление просто только отображают?

Выплата согласно условий акций происходит через несколько дней после оплаты - в частности по пополняхам сделанным по 8.11.2019 выплатить должны до 13.11.2019 и т.д.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:47

блин не заметил в условиях что нужно пополнять через приложение.
а через обычный П24 или НьюП24 что не будет кэшбека?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:51

Re: Приватбанк

uaprofi, платил через бета-версию мобильного приложения Приват24. Отобразился кешбек сразу в выписке.

А так тоже чуть кешбек не упустил, когда хотел пополнить с минимальной комиссией через другой канал.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:07

  MASolomko написав:uaprofi, платил через бета-версию мобильного приложения Приват24. Отобразился кешбек сразу в выписке.

А так тоже чуть кешбек не упустил, когда хотел пополнить с минимальной комиссией через другой канал.


если жене дали зарегится, но приглашение ей не было? они ей дадут?
если с кредитных 2000 будет 20+5=25грн комиссии?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 19:00

  uaprofi написав:блин не заметил в условиях что нужно пополнять через приложение.
а через обычный П24 или НьюП24 что не будет кэшбека?

Я не заметил, что с МС и проплатил с VISA (Благо лиш 650 грн для "Год без абонплат от Vodafone)
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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