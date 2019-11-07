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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8317831883198320>
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:52

Re: Приватбанк

А записать на физлицо без активации нельзя?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:50

и раньше могли штрихкод ввести при выдачи болванки, типа так им для отчетности списывания карт.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:26

Re: Приватбанк

  dengon написав:Видимо, 1% комиссии при оплате кредитными все-таки не попадает.
За 2116 грн пополнения дали 148,47 грн http://prntscr.com/ptl5y3

Удалось пополнить финансовый номер, полочный никак не давало.


а кэшбек сразу приходит или эго начисление просто только отображают?
и можно ли увидеть начисление кэшбека в Приват24 для компьютера?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:32

Re: Приватбанк

uaprofi,
1) только отображаеться
2) да, в веб-версии тоже светиться
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:42

Re: Приватбанк

  uaprofi написав:а кэшбек сразу приходит или эго начисление просто только отображают?

Выплата согласно условий акций происходит через несколько дней после оплаты - в частности по пополняхам сделанным по 8.11.2019 выплатить должны до 13.11.2019 и т.д.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:47

блин не заметил в условиях что нужно пополнять через приложение.
а через обычный П24 или НьюП24 что не будет кэшбека?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:51

Re: Приватбанк

uaprofi, платил через бета-версию мобильного приложения Приват24. Отобразился кешбек сразу в выписке.

А так тоже чуть кешбек не упустил, когда хотел пополнить с минимальной комиссией через другой канал.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:07

  MASolomko написав:uaprofi, платил через бета-версию мобильного приложения Приват24. Отобразился кешбек сразу в выписке.

А так тоже чуть кешбек не упустил, когда хотел пополнить с минимальной комиссией через другой канал.


если жене дали зарегится, но приглашение ей не было? они ей дадут?
если с кредитных 2000 будет 20+5=25грн комиссии?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 19:00

  uaprofi написав:блин не заметил в условиях что нужно пополнять через приложение.
а через обычный П24 или НьюП24 что не будет кэшбека?

Я не заметил, что с МС и проплатил с VISA (Благо лиш 650 грн для "Год без абонплат от Vodafone)
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 20:03

BBC

не знаю стоит ли устанавливать П24 на смарт не опасно ли это?
раньше никогда это не делал
а тут как бы 150 грн.
и шо сносить? у меня 400 метров памяти осталось и оно пишет шо не хватает памяти.
сходил в магазин фатафона там самый дешёвый 1099 грн.
но они не знают будет ли там работать приложение от привата
парят какойто телефон за 3299 грн.
подумываю забить на эту акцию
вот еслибы было кэшбека 1000 грн :lol:
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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