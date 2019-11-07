BBC
комиссия в приложухе за кредитные с 2000 выйдет 25 грн.?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лис, 2019 20:06
BBC
комиссия в приложухе за кредитные с 2000 выйдет 25 грн.?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Чет 07 лис, 2019 20:07
Зайдите в настройки телефона, найдите там раздел Приложения и почистите в каждой программе настройки пользователя в этих программах.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 07 лис, 2019 20:17
freeze
да почистил я уже весь кэш...
и всё шо можно на карту перенёс...
наверное оперу удалю или аллку
а аллка в зад обратно легко ставится?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Чет 07 лис, 2019 20:34
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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