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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8317831883198320
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 20:06

BBC
комиссия в приложухе за кредитные с 2000 выйдет 25 грн.?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 20:07

  uaprofi написав:и шо сносить? у меня 400 метров памяти осталось и оно пишет шо не хватает памяти.


Зайдите в настройки телефона, найдите там раздел Приложения и почистите в каждой программе настройки пользователя в этих программах.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 20:17

freeze
да почистил я уже весь кэш...
и всё шо можно на карту перенёс...
наверное оперу удалю или аллку
а аллка в зад обратно легко ставится?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 20:34

  uaprofi написав:BBC

не знаю стоит ли устанавливать П24 на смарт не опасно ли это?
раньше никогда это не делал
а тут как бы 150 грн.
и шо сносить? у меня 400 метров памяти осталось и оно пишет шо не хватает памяти.
сходил в магазин фатафона там самый дешёвый 1099 грн.
но они не знают будет ли там работать приложение от привата
парят какойто телефон за 3299 грн.
подумываю забить на эту акцию
вот еслибы было кэшбека 1000 грн :lol:

https://www.bluestacks.com/ru/index.html
https://ru.bignox.com/
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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  #<1 ... 8317831883198320
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