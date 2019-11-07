BBC
комиссия в приложухе за кредитные с 2000 выйдет 25 грн.?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лис, 2019 20:06
BBC
комиссия в приложухе за кредитные с 2000 выйдет 25 грн.?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Чет 07 лис, 2019 20:07
Зайдите в настройки телефона, найдите там раздел Приложения и почистите в каждой программе настройки пользователя в этих программах.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 07 лис, 2019 20:17
freeze
да почистил я уже весь кэш...
и всё шо можно на карту перенёс...
наверное оперу удалю или аллку
а аллка в зад обратно легко ставится?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Чет 07 лис, 2019 20:34
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 07 лис, 2019 20:41
Не кэш. Почистите принудительно настройки пользователя в программах, они занимают уйму места. Причем они занимают место в Андроиде в принудительных программах, которыми вы никогда и не пользовались, но которые вмонтированы в Андроид.
Повторю:
Зайдите в настройки телефона, найдите там раздел Приложения и нажмите стереть данные пользователя в каждой программе вручную.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 07 лис, 2019 21:32
Re: Приватбанк
емм це те, що Імпрінтер згадував як "нетрадиційна фінансова орієнтація"..
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 07 лис, 2019 22:38
Но чтобы не сидеть и курить? железо нужно чуток повыше нежели минимальные требования.
Для Nox App Player так точно.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 07 лис, 2019 22:48
всем доброй ночи
и раньше видел подобные эмуляторы
а не возникает ли у народа мнение что эти программы спецом сделаны чтобы выуживат пароли например от П24 или МАБ?
могут ли эти программы после установки на комп иметь например доступ к фотографиям или документам которые есть на компе?
может всётаки лучше в ломбарде телефон за 500 грн взять?
кстати никто не знает если взять в ломбарде тел за 500, а потом через пару дней обратно к ним его сдать сколько денег теряеться?
отбивается ли это кэшбеком?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Чет 07 лис, 2019 22:51
Щось дуже довго йде переказ на Альфу і ОТП. Навіть цікаво куди скоріше зайде з примата.
Додано: Чет 07 лис, 2019 22:58
так ни альфа не отп сегодня уже не проведёт. смысл было слать.
лучше уже СЭПом и с утричка всё на местах
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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