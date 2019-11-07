Хм, значит, эмуляторы Вы подозреваете в выуживании паролей и личной инфы и при этом готовы довериться телефону из ломбарда, побывавшему в непонятно чьих руках с гораздо более вероятной установкой всяческих следилок и прочих логгеров.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лис, 2019 22:59
Хм, значит, эмуляторы Вы подозреваете в выуживании паролей и личной инфы и при этом готовы довериться телефону из ломбарда, побывавшему в непонятно чьих руках с гораздо более вероятной установкой всяческих следилок и прочих логгеров.
Додано: Чет 07 лис, 2019 23:00
Мова ж не проте, щоб у PUBG бігати. Задача у тому, щоб лише одну операцію у застосунку провести з мінімальним бюджетом. Можна і покурити, якщо дуже треба.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 07 лис, 2019 23:36
так я телефон после покупки: вытащу батарейку, нажму сброс и для верности к заводским настройкам.
так за сколько можно обратно в ломбард телефон сдать который пару дней назад у них купил за 500?
и нужно ли для этого какие документы.
или лучше не замарачиваться с ломбардами и продать потом на олх или радиорынке?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Чет 07 лис, 2019 23:39
а кто-то реально устанавливал П24 или например МАБ на эти bluestacks или NoxPlayer?
оно реально там работает?
Не страшно в плане безопасности?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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