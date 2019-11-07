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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8318831983208321 Додано: Чет 07 лис, 2019 22:59 uaprofi написав: может всётаки лучше в ломбарде телефон за 500 грн взять?

может всётаки лучше в ломбарде телефон за 500 грн взять?

Хм, значит, эмуляторы Вы подозреваете в выуживании паролей и личной инфы и при этом готовы довериться телефону из ломбарда, побывавшему в непонятно чьих руках с гораздо более вероятной установкой всяческих следилок и прочих логгеров. Хм, значит, эмуляторы Вы подозреваете в выуживании паролей и личной инфы и при этом готовы довериться телефону из ломбарда, побывавшему в непонятно чьих руках с гораздо более вероятной установкой всяческих следилок и прочих логгеров. Intento Повідомлень: 64 З нами з: 06.06.16 Подякував: 18 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2019 23:00 ruvex написав: klug написав: uaprofi написав: BBC



не знаю стоит ли устанавливать П24 на смарт не опасно ли это?

раньше никогда это не делал

а тут как бы 150 грн.

и шо сносить? у меня 400 метров памяти осталось и оно пишет шо не хватает памяти.

сходил в магазин фатафона там самый дешёвый 1099 грн.

но они не знают будет ли там работать приложение от привата

парят какойто телефон за 3299 грн.

подумываю забить на эту акцию

вот еслибы было кэшбека 1000 грн не знаю стоит ли устанавливать П24 на смарт не опасно ли это?раньше никогда это не делала тут как бы 150 грн.и шо сносить? у меня 400 метров памяти осталось и оно пишет шо не хватает памяти.сходил в магазин фатафона там самый дешёвый 1099 грн.но они не знают будет ли там работать приложение от приватапарят какойто телефон за 3299 грн.подумываю забить на эту акциювот еслибы было кэшбека 1000 грн

https://www.bluestacks.com/ru/index.html

https://ru.bignox.com/



Но чтобы не сидеть и курить? железо нужно чуток повыше нежели минимальные требования.

Для Nox App Player так точно. Но чтобы не сидеть и курить? железо нужно чуток повыше нежели минимальные требования.Для Nox App Player так точно.

Мова ж не проте, щоб у PUBG бігати. Задача у тому, щоб лише одну операцію у застосунку провести з мінімальним бюджетом. Можна і покурити, якщо дуже треба. Мова ж не проте, щоб у PUBG бігати. Задача у тому, щоб лише одну операцію у застосунку провести з мінімальним бюджетом. Можна і покурити, якщо дуже треба. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 3733 З нами з: 18.08.14 Подякував: 190 раз. Подякували: 477 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2019 23:36 Intento написав: uaprofi написав: может всётаки лучше в ломбарде телефон за 500 грн взять?

может всётаки лучше в ломбарде телефон за 500 грн взять?

Хм, значит, эмуляторы Вы подозреваете в выуживании паролей и личной инфы и при этом готовы довериться телефону из ломбарда, побывавшему в непонятно чьих руках с гораздо более вероятной установкой всяческих следилок и прочих логгеров. Хм, значит, эмуляторы Вы подозреваете в выуживании паролей и личной инфы и при этом готовы довериться телефону из ломбарда, побывавшему в непонятно чьих руках с гораздо более вероятной установкой всяческих следилок и прочих логгеров.



так я телефон после покупки: вытащу батарейку, нажму сброс и для верности к заводским настройкам.

так за сколько можно обратно в ломбард телефон сдать который пару дней назад у них купил за 500?

и нужно ли для этого какие документы.

или лучше не замарачиваться с ломбардами и продать потом на олх или радиорынке? так я телефон после покупки: вытащу батарейку, нажму сброс и для верности к заводским настройкам.так за сколько можно обратно в ломбард телефон сдать который пару дней назад у них купил за 500?и нужно ли для этого какие документы.или лучше не замарачиваться с ломбардами и продать потом на олх или радиорынке? ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***

осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642 uaprofi

Повідомлень: 3235 З нами з: 21.04.11 Подякував: 490 раз. Подякували: 314 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2019 23:39 а кто-то реально устанавливал П24 или например МАБ на эти bluestacks или NoxPlayer?

оно реально там работает?

Не страшно в плане безопасности? ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***

осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642 uaprofi

Повідомлень: 3235 З нами з: 21.04.11 Подякував: 490 раз. Подякували: 314 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 8318831983208321 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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