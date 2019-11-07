Хм, значит, эмуляторы Вы подозреваете в выуживании паролей и личной инфы и при этом готовы довериться телефону из ломбарда, побывавшему в непонятно чьих руках с гораздо более вероятной установкой всяческих следилок и прочих логгеров.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 22:59
Хм, значит, эмуляторы Вы подозреваете в выуживании паролей и личной инфы и при этом готовы довериться телефону из ломбарда, побывавшему в непонятно чьих руках с гораздо более вероятной установкой всяческих следилок и прочих логгеров.
Додано: Чет 07 лис, 2019 23:00
Мова ж не проте, щоб у PUBG бігати. Задача у тому, щоб лише одну операцію у застосунку провести з мінімальним бюджетом. Можна і покурити, якщо дуже треба.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 07 лис, 2019 23:36
так я телефон после покупки: вытащу батарейку, нажму сброс и для верности к заводским настройкам.
так за сколько можно обратно в ломбард телефон сдать который пару дней назад у них купил за 500?
и нужно ли для этого какие документы.
или лучше не замарачиваться с ломбардами и продать потом на олх или радиорынке?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Чет 07 лис, 2019 23:39
а кто-то реально устанавливал П24 или например МАБ на эти bluestacks или NoxPlayer?
оно реально там работает?
Не страшно в плане безопасности?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Чет 07 лис, 2019 23:57
Re: Приватбанк
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Чет 07 лис, 2019 23:58
uaprofi
Блін, ти як та уточка з анекдоту.
Купи нарешті нормальний смарт або хоч хлаомі якийсь.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 00:11
что значит даже?
моня он что особенный?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: П'ят 08 лис, 2019 00:15
Так я і СЕПом за 3 гр і послав. Раніше приходило в цей день,якщо ранком вислав. Тепер немає пока.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 00:15
меня устраивают те телефоны которые у меня есть.
я не вижу смысла покупать новый и тем более не понимаю почему Бегемот владельцам смартов раздаёт плюшки, а тем людям которые пользуються тем же самым на компьютере не даёт?
где справедливость?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: П'ят 08 лис, 2019 00:17
Re: Приватбанк
СЕП отправленный с 0.01 до 23:50 приходит на следующий банковский день
(т.е. шо утром 8 шо вечером в 23 - будет в другой банке завтра)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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