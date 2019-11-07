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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8318831983208321
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 22:59

  uaprofi написав:может всётаки лучше в ломбарде телефон за 500 грн взять?

Хм, значит, эмуляторы Вы подозреваете в выуживании паролей и личной инфы и при этом готовы довериться телефону из ломбарда, побывавшему в непонятно чьих руках с гораздо более вероятной установкой всяческих следилок и прочих логгеров.
Intento
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 23:00

  ruvex написав:
  klug написав:
  uaprofi написав:BBC

не знаю стоит ли устанавливать П24 на смарт не опасно ли это?
раньше никогда это не делал
а тут как бы 150 грн.
и шо сносить? у меня 400 метров памяти осталось и оно пишет шо не хватает памяти.
сходил в магазин фатафона там самый дешёвый 1099 грн.
но они не знают будет ли там работать приложение от привата
парят какойто телефон за 3299 грн.
подумываю забить на эту акцию
вот еслибы было кэшбека 1000 грн :lol:

https://www.bluestacks.com/ru/index.html
https://ru.bignox.com/


Но чтобы не сидеть и курить? железо нужно чуток повыше нежели минимальные требования.
Для Nox App Player так точно.

Мова ж не проте, щоб у PUBG бігати. Задача у тому, щоб лише одну операцію у застосунку провести з мінімальним бюджетом. Можна і покурити, якщо дуже треба.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 23:36

  Intento написав:
  uaprofi написав:может всётаки лучше в ломбарде телефон за 500 грн взять?

Хм, значит, эмуляторы Вы подозреваете в выуживании паролей и личной инфы и при этом готовы довериться телефону из ломбарда, побывавшему в непонятно чьих руках с гораздо более вероятной установкой всяческих следилок и прочих логгеров.


так я телефон после покупки: вытащу батарейку, нажму сброс и для верности к заводским настройкам.
так за сколько можно обратно в ломбард телефон сдать который пару дней назад у них купил за 500?
и нужно ли для этого какие документы.
или лучше не замарачиваться с ломбардами и продать потом на олх или радиорынке?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 23:39

а кто-то реально устанавливал П24 или например МАБ на эти bluestacks или NoxPlayer?
оно реально там работает?
Не страшно в плане безопасности?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 23:57

Re: Приватбанк

  uaprofi написав:NoxPlayer
даже моню вывозит
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 23:58

uaprofi
Блін, ти як та уточка з анекдоту.
Купи нарешті нормальний смарт або хоч хлаомі якийсь. :mrgreen:
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 00:11

  Мизантрóп написав:
  uaprofi написав:NoxPlayer
даже моню вывозит

что значит даже?
моня он что особенный?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 00:15

  uaprofi написав:
  Ethereum написав:Щось дуже довго йде переказ на Альфу і ОТП. Навіть цікаво куди скоріше зайде з примата.

так ни альфа не отп сегодня уже не проведёт. смысл было слать.
лучше уже СЭПом и с утричка всё на местах


Так я і СЕПом за 3 гр і послав. Раніше приходило в цей день,якщо ранком вислав. Тепер немає пока. :D
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 00:15

  she_ne_investor написав:uaprofi
Блін, ти як та уточка з анекдоту.
Купи нарешті нормальний смарт або хоч хлаомі якийсь. :mrgreen:

меня устраивают те телефоны которые у меня есть.
я не вижу смысла покупать новый и тем более не понимаю почему Бегемот владельцам смартов раздаёт плюшки, а тем людям которые пользуються тем же самым на компьютере не даёт?
где справедливость?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 00:17

Re: Приватбанк

  Ethereum написав:Так я і СЕПом за 3 гр і послав. Раніше приходило в цей день,якщо ранком вислав. Тепер немає пока.


СЕП отправленный с 0.01 до 23:50 приходит на следующий банковский день
(т.е. шо утром 8 шо вечером в 23 - будет в другой банке завтра)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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