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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8319832083218322
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 02:47

  uaprofi написав:меня устраивают те телефоны которые у меня есть.
где справедливость?

Мы все прочитали как вас устраивает 400 метров свободных:)

Сума Подарунка встановлена без урахування утримання податку. Оподаткування виплати Подарка відбувається відповідно до чинного законодавства України.

Это значит, что кешбек на деле будет на 19.5% меньше от заявленных 5% по черной пятнице?
Slx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 06:31

Скарбничка

Свинку дочистили окончательно...
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 06:50

  anikola13 написав:Свинку дочистили окончательно...

Еще работает. Но убой поголовья продолжается.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 06:56

Re: Приватбанк

Убой был по процентным ставка депозитов. Пару дней назад хорошо прошлись по евро, теперь ещё и в грн. :(
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 06:58

  MASolomko написав:Убой был по процентным ставка депозитов. Пару дней назад хорошо прошлись по евро, теперь ещё и в грн. :(

Таки да. Безналоговый теперь 15,5% на 12 месяцев, а 3 мес стал 14 понизили на 2%
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 07:07

  BBC написав:
  MASolomko написав:Убой был по процентным ставка депозитов. Пару дней назад хорошо прошлись по евро, теперь ещё и в грн. :(

Таки да. Безналоговый теперь 15,5% на 12 месяцев, а 3 мес стал 14 понизили на 2%

???? У меня сегодня пролонгировался 3-х месячный под 16%. Или после 8.30 обновят и обрадуют.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 07:10

  MASolomko написав:Убой был по процентным ставка депозитов. Пару дней назад хорошо прошлись по евро, теперь ещё и в грн. :(

Приват не для валюты. :(
anikola13
 
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