Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лис, 2019 02:47
uaprofi написав:
меня устраивают те телефоны которые у меня есть.
где справедливость?
Мы все прочитали как вас устраивает 400 метров свободных:)
Сума Подарунка встановлена без урахування утримання податку. Оподаткування виплати Подарка відбувається відповідно до чинного законодавства України.
Это значит, что кешбек на деле будет на 19.5% меньше от заявленных 5% по черной пятнице?
Slx
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 06:31
Свинку дочистили окончательно...
anikola13
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 06:50
anikola13 написав:
Свинку дочистили окончательно...
Еще работает. Но убой поголовья продолжается.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 06:58
MASolomko написав:
Убой был по процентным ставка депозитов. Пару дней назад хорошо прошлись по евро, теперь ещё и в грн.
Таки да. Безналоговый теперь 15,5% на 12 месяцев, а 3 мес стал 14 понизили на 2%
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
Повідомлень: 14243
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 07:07
BBC написав: MASolomko написав:
Убой был по процентным ставка депозитов. Пару дней назад хорошо прошлись по евро, теперь ещё и в грн.
Таки да. Безналоговый теперь 15,5% на 12 месяцев, а 3 мес стал 14 понизили на 2%
???? У меня сегодня пролонгировался 3-х месячный под 16%. Или после 8.30 обновят и обрадуют.
anikola13
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anikola13
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 07:28
Чудасія:
Найприбутковіший український банк — ПриватБанк — займає в рейтингу сьоме місце. За даними НБУ, його прибуток за останні три квартали цього року (27,4 млрд грн) більше ніж удвічі перевищує прибуток всіх інших 75 українських банків разом узятих. Звідси і рекордна рентабельність капіталу — співвідношення чистого прибутку до власного капіталу у Привата — 101%. При цьому в портфелі ПриватБанку 81% непрацюючих кредитів.
https://nv.ua/ukr/biz/finance/top-20-na ... 52089.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:31
uaprofi написав:
... не понимаю почему Бегемот владельцам смартов раздаёт плюшки, а тем людям которые пользуються тем же самым на компьютере не даёт?
где справедливость?
Таким нехитрым образом они получают список всех контактов клиента. Так же они следят за всеми перемещениями клиента.
_hunter
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:44
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А це звісно, дуже вражаюча цифра. Бомба уповільненої дії...
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jay2004
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