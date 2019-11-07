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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8320832183228323
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:57

  uaprofi написав:
  Ethereum написав:Так я і СЕПом за 3 гр і послав. Раніше приходило в цей день,якщо ранком вислав. Тепер немає пока.


СЕП отправленный с 0.01 до 23:50 приходит на следующий банковский день
(т.е. шо утром 8 шо вечером в 23 - будет в другой банке завтра)


Вчора зранку послав ,в ОТП зайшло щойно,а в Альфу ні ще...
А на Моно SEPA зайшло в євро за 2 години!!! Європа...
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:17

Re: Приватбанк

  anikola13 написав:У меня сегодня пролонгировался 3-х месячный под 16%. Или после 8.30 обновят и обрадуют.


Думаю, що не змінять. Але можливо є резон самому розірвати та зафіксувати 15,5% на рік?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:24

  Ой+ написав:Чудасія:
Найприбутковіший український банк — ПриватБанк — займає в рейтингу сьоме місце. За даними НБУ, його прибуток за останні три квартали цього року (27,4 млрд грн) більше ніж удвічі перевищує прибуток всіх інших 75 українських банків разом узятих. Звідси і рекордна рентабельність капіталу — співвідношення чистого прибутку до власного капіталу у Привата — 101%. При цьому в портфелі ПриватБанку 81% непрацюючих кредитів. https://nv.ua/ukr/biz/finance/top-20-na ... 52089.html

Напевно одна з найяскравіших ілюстрацій принципу Парето. Я б сказав, що навіть підозріло яскрава.
  _hunter написав:Таким нехитрым образом они получают список всех контактов клиента. Так же они следят за всеми перемещениями клиента

Бета навчилася працювати без доступу до контактів і геолокації - не пройшло і 10 років. Ще б А-Банка перейняла естафету...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:54

Re: Приватбанк

Подскажите, в Привате есть бонусы к депозиту 1% в гривне. Открыл дистанционно и еще не внес деньги, и в приват24 пишется ставка без бонуса. В чате мне консультант сказал, что в договоре будет указана ставка без бонуса, но банк буде начислять с бонусом. Это как получается? Хотят заплатят, а хотят нет бонус? Почему в договоре не указывается реальная ставка?
rsq
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:03

  BBC написав:
  anikola13 написав:Свинку дочистили окончательно...

Еще работает. Но убой поголовья продолжается.

Наши люди так просто не сдадутся! :D
Остался еще вариант с округлением трат до 10 грн, но ежедневный "майнинг" нала с кредитки теперь займет намного больше времени чем раньше )))
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:05

  rsq написав:Подскажите, в Привате есть бонусы к депозиту 1% в гривне. Открыл дистанционно и еще не внес деньги, и в приват24 пишется ставка без бонуса. В чате мне консультант сказал, что в договоре будет указана ставка без бонуса, но банк буде начислять с бонусом. Это как получается? Хотят заплатят, а хотят нет бонус? Почему в договоре не указывается реальная ставка?

у вас депо больше 250к ?
Если +1% при продлении, то в договоре пишется сразу итоговая ставка
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:07

Re: Приватбанк

По акции 7% кешбек за пополнение мобильного через мобильное приложение П24 пришёл только что кешбек. Пополнял 6 числа.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:15

За 7 тоже пришло за вычетом налога естественно.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:21

ага 120
вычесть 5 комис п24 и 3% возврата с тлф
50гр +
зато сколько эмоций :)
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:27

  Dobrofey написав:
  BBC написав:
  anikola13 написав:Свинку дочистили окончательно...

Еще работает. Но убой поголовья продолжается.

Наши люди так просто не сдадутся! :D
Остался еще вариант с округлением трат до 10 грн, но ежедневный "майнинг" нала с кредитки теперь займет намного больше времени чем раньше )))

Наблюдал на днях картину в отделении...Дедушка на вид около 70 лет, спрашивает менеджера зачем вы мне копилку отключили...Ответ - так вы же с нее деньги каждый день снимали... :D
isen
 
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