Найприбутковіший український банк — ПриватБанк — займає в рейтингу сьоме місце. За даними НБУ, його прибуток за останні три квартали цього року (27,4 млрд грн) більше ніж удвічі перевищує прибуток всіх інших 75 українських банків разом узятих. Звідси і рекордна рентабельність капіталу — співвідношення чистого прибутку до власного капіталу у Привата — 101%. При цьому в портфелі ПриватБанку 81% непрацюючих кредитів. https://nv.ua/ukr/biz/finance/top-20-na ... 52089.html
Напевно одна з найяскравіших ілюстрацій принципу Парето. Я б сказав, що навіть підозріло яскрава.
_hunter написав:Таким нехитрым образом они получают список всех контактов клиента. Так же они следят за всеми перемещениями клиента
Бета навчилася працювати без доступу до контактів і геолокації - не пройшло і 10 років. Ще б А-Банка перейняла естафету...
Подскажите, в Привате есть бонусы к депозиту 1% в гривне. Открыл дистанционно и еще не внес деньги, и в приват24 пишется ставка без бонуса. В чате мне консультант сказал, что в договоре будет указана ставка без бонуса, но банк буде начислять с бонусом. Это как получается? Хотят заплатят, а хотят нет бонус? Почему в договоре не указывается реальная ставка?
rsq написав:Подскажите, в Привате есть бонусы к депозиту 1% в гривне. Открыл дистанционно и еще не внес деньги, и в приват24 пишется ставка без бонуса. В чате мне консультант сказал, что в договоре будет указана ставка без бонуса, но банк буде начислять с бонусом. Это как получается? Хотят заплатят, а хотят нет бонус? Почему в договоре не указывается реальная ставка?
у вас депо больше 250к ? Если +1% при продлении, то в договоре пишется сразу итоговая ставка