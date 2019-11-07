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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8322832383248325>
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:35

  isen написав:Наблюдал на днях картину в отделении...Дедушка на вид около 70 лет, спрашивает менеджера зачем вы мне копилку отключили...Ответ - так вы же с нее деньги каждый день снимали... :D

Это был матёрый свинорыл :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:37

  Dobrofey написав:
  BBC написав:
  anikola13 написав:Свинку дочистили окончательно...

Еще работает. Но убой поголовья продолжается.

Наши люди так просто не сдадутся! :D
Остался еще вариант с округлением трат до 10 грн, но ежедневный "майнинг" нала с кредитки теперь займет намного больше времени чем раньше )))

че за бред? фиксится ж на начало опердня один раз.Да и нал тут нах не нужен
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:40

  curiousobro написав:
  isen написав:Наблюдал на днях картину в отделении...Дедушка на вид около 70 лет, спрашивает менеджера зачем вы мне копилку отключили...Ответ - так вы же с нее деньги каждый день снимали... :D

Это был матёрый свинорыл :)
Походу да :D Он перед этим трусил их банкомат(снял наверно всю наличку))), а потом к менеджеру с таким вопросом...так шо Наш человек :D
isen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:41

  v57 написав:ага 120
вычесть 5 комис п24 и 3% возврата с тлф
50гр +
зато сколько эмоций :)

Как сервисом удалось перевести с тлф? С 02.11.19 не удается перевести с телефона на карту, каждый день пробую и пишу в поддержку КС. Лимитов и ограничений -нет. Пользуюсь пару раз в месяц. https://money.kyivstar.ua/ru/catalog/cashaout_card - не работает.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:49

Re: Приватбанк

lel, через СМС не пробовали?
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:55

MASolomko Не отправляются. Пробовал на нескольких тлф. Не отправляются. 01.11.19 удалось перевести, а потом- глухо. Красный форум - тоже на эту тему молчит. Приложение- аналогично.
Востаннє редагувалось lel в П'ят 08 лис, 2019 13:57, всього редагувалось 1 раз.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:56

через веб кс
через застосунок смартгроші не захотело
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:00

заплатили 120,75 грн. чистого кешбэка за пополнение мобильного по акции
Востаннє редагувалось velvet в П'ят 08 лис, 2019 14:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:00

  lel написав:MASolomko Не отправляются. Пробовал на нескольких тлф. Не отправляются. 01.11.19 удалось перевести, а потом- глухо. Красный форум - тоже на эту тему молчит. Приложение- аналогично.

Такое бывает с некоторыми номерами.
Проблема сама появляется, и сама проходит.
Если "срочно" - то нужно перевести на другой номер КС (бесплатно), и оттуда работать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:09

  Вкладчик1234 написав:
  lel написав:MASolomko Не отправляются. Пробовал на нескольких тлф. Не отправляются. 01.11.19 удалось перевести, а потом- глухо. Красный форум - тоже на эту тему молчит. Приложение- аналогично.

Такое бывает с некоторыми номерами.
Проблема сама появляется, и сама проходит.
Если "срочно" - то нужно перевести на другой номер КС (бесплатно), и оттуда работать

Вообще перестало работать. Утром шевелилось.
Не удается получить доступ к сайту Превышено время ожидания ответа от сайта money.kyivstar.ua.
Олена (оператор): В данный момент, действительно, могут быть сложности в работе услуги. Наши инженеры занимаются устранением проблемы. По факту завершения работ Вам поступит смс. Извините за временные неудобства.
Востаннє редагувалось lel в П'ят 08 лис, 2019 14:19, всього редагувалось 1 раз.
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