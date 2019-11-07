Это был матёрый свинорыл
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:35
Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:37
че за бред? фиксится ж на начало опердня один раз.Да и нал тут нах не нужен
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:40
Походу да Он перед этим трусил их банкомат(снял наверно всю наличку))), а потом к менеджеру с таким вопросом...так шо Наш человек
Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:41
Как сервисом удалось перевести с тлф? С 02.11.19 не удается перевести с телефона на карту, каждый день пробую и пишу в поддержку КС. Лимитов и ограничений -нет. Пользуюсь пару раз в месяц.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:49
Re: Приватбанк
lel, через СМС не пробовали?
Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:55
MASolomko Не отправляются. Пробовал на нескольких тлф. Не отправляются. 01.11.19 удалось перевести, а потом- глухо. Красный форум - тоже на эту тему молчит. Приложение- аналогично.
Востаннє редагувалось lel в П'ят 08 лис, 2019 13:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:00
заплатили 120,75 грн. чистого кешбэка за пополнение мобильного по акции
Востаннє редагувалось velvet в П'ят 08 лис, 2019 14:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:00
Такое бывает с некоторыми номерами.
Проблема сама появляется, и сама проходит.
Если "срочно" - то нужно перевести на другой номер КС (бесплатно), и оттуда работать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:09
Вообще перестало работать. Утром шевелилось.
Не удается получить доступ к сайту Превышено время ожидания ответа от сайта money.kyivstar.ua.
Олена (оператор): В данный момент, действительно, могут быть сложности в работе услуги. Наши инженеры занимаются устранением проблемы. По факту завершения работ Вам поступит смс. Извините за временные неудобства.
Востаннє редагувалось lel в П'ят 08 лис, 2019 14:19, всього редагувалось 1 раз.
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