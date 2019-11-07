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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:17
anikola13 написав:
Свинку дочистили окончательно...
-2 моїх з інтервалом у кілька день...
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:18
BBC написав: MASolomko написав:
Убой был по процентным ставка депозитов. Пару дней назад хорошо прошлись по евро, теперь ещё и в грн.
Таки да. Безналоговый теперь 15,5% на 12 месяцев, а 3 мес стал 14 понизили на 2%
Моторошне! Може в січні знову піднімуть, бо не хочеться знову чогось шукати як тримісячні скінчаться...
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:25
Акция на пополнение мобилки она для всех или тем кому пришло персональное приглашение?
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mephala
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:26
Kalgan написав: rsq написав:
Подскажите, в Привате есть бонусы к депозиту 1% в гривне. Открыл дистанционно и еще не внес деньги, и в приват24 пишется ставка без бонуса. В чате мне консультант сказал, что в договоре будет указана ставка без бонуса, но банк буде начислять с бонусом. Это как получается? Хотят заплатят, а хотят нет бонус? Почему в договоре не указывается реальная ставка?
у вас депо больше 250к ?
Если +1% при продлении, то в договоре пишется сразу итоговая ставка
Да, 250 тысяч грн.
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rsq
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:31
mephala написав:
Акция на пополнение мобилки она для всех или тем кому пришло персональное приглашение?
Пишуть, що лише запрошеним. Мабуть, ніхто з незапрошених ще не перевіряв. Хочете бути першим? Малою сумою не страшно ризикнути, кажуть що видно буде одразу, але особисто не перевіряв...
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:43
rsq написав: Kalgan написав: rsq написав:
Подскажите, в Привате есть бонусы к депозиту 1% в гривне. Открыл дистанционно и еще не внес деньги, и в приват24 пишется ставка без бонуса. В чате мне консультант сказал, что в договоре будет указана ставка без бонуса, но банк буде начислять с бонусом. Это как получается? Хотят заплатят, а хотят нет бонус? Почему в договоре не указывается реальная ставка?
у вас депо больше 250к ?
Если +1% при продлении, то в договоре пишется сразу итоговая ставка
Да, 250 тысяч грн.
Екстремально, і по-спонсорськи... Вас не пугає офіційна цифра: 81% кредитів в Приваті - непрацюючі? І вище 17,5% - можна знайти кучу інших банок Неньки.
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jay2004
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:51
jay2004 написав: rsq написав: Kalgan написав:
Да, 250 тысяч грн.
Екстремально, і по-спонсорськи... Вас не пугає офіційна цифра: 81% кредитів в Приваті - непрацюючі? І вище 17,5% - можна знайти кучу інших банок Неньки.
Лякає, але цей банк докапіталізували, рік повинен протянути. Про інші банки пишуть теж погане.
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rsq
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:53
jay2004 написав:
Екстремально, і по-спонсорськи... Вас не пугає офіційна цифра: 81% кредитів в Приваті - непрацюючі? І вище 17,5% - можна знайти кучу інших банок Неньки.
Так государство влило из-за этого в банк кучу млрд ОВГЗ.
Эти бумаги генерят хорошую прибыль о которой банк и кричит на каждом углу.
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