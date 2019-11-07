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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8322832383248325
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:17

  anikola13 написав:Свинку дочистили окончательно...

-2 моїх з інтервалом у кілька день...
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:18

  BBC написав:
  MASolomko написав:Убой был по процентным ставка депозитов. Пару дней назад хорошо прошлись по евро, теперь ещё и в грн. :(

Таки да. Безналоговый теперь 15,5% на 12 месяцев, а 3 мес стал 14 понизили на 2%

Моторошне! Може в січні знову піднімуть, бо не хочеться знову чогось шукати як тримісячні скінчаться...
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:25

Re: Приватбанк

Акция на пополнение мобилки она для всех или тем кому пришло персональное приглашение?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:26

  Kalgan написав:
  rsq написав:Подскажите, в Привате есть бонусы к депозиту 1% в гривне. Открыл дистанционно и еще не внес деньги, и в приват24 пишется ставка без бонуса. В чате мне консультант сказал, что в договоре будет указана ставка без бонуса, но банк буде начислять с бонусом. Это как получается? Хотят заплатят, а хотят нет бонус? Почему в договоре не указывается реальная ставка?

у вас депо больше 250к ?
Если +1% при продлении, то в договоре пишется сразу итоговая ставка


Да, 250 тысяч грн.
rsq
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:31

  mephala написав:Акция на пополнение мобилки она для всех или тем кому пришло персональное приглашение?

Пишуть, що лише запрошеним. Мабуть, ніхто з незапрошених ще не перевіряв. Хочете бути першим? Малою сумою не страшно ризикнути, кажуть що видно буде одразу, але особисто не перевіряв...
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:43

  rsq написав:
  Kalgan написав:
  rsq написав:Подскажите, в Привате есть бонусы к депозиту 1% в гривне. Открыл дистанционно и еще не внес деньги, и в приват24 пишется ставка без бонуса. В чате мне консультант сказал, что в договоре будет указана ставка без бонуса, но банк буде начислять с бонусом. Это как получается? Хотят заплатят, а хотят нет бонус? Почему в договоре не указывается реальная ставка?

у вас депо больше 250к ?
Если +1% при продлении, то в договоре пишется сразу итоговая ставка


Да, 250 тысяч грн.


Екстремально, і по-спонсорськи... Вас не пугає офіційна цифра: 81% кредитів в Приваті - непрацюючі? І вище 17,5% - можна знайти кучу інших банок Неньки.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:51

  jay2004 написав:
  rsq написав:
  Kalgan написав:
Да, 250 тысяч грн.


Екстремально, і по-спонсорськи... Вас не пугає офіційна цифра: 81% кредитів в Приваті - непрацюючі? І вище 17,5% - можна знайти кучу інших банок Неньки.


Лякає, але цей банк докапіталізували, рік повинен протянути. Про інші банки пишуть теж погане.
rsq
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:53

  jay2004 написав:Екстремально, і по-спонсорськи... Вас не пугає офіційна цифра: 81% кредитів в Приваті - непрацюючі? І вище 17,5% - можна знайти кучу інших банок Неньки.


Так государство влило из-за этого в банк кучу млрд ОВГЗ.
Эти бумаги генерят хорошую прибыль о которой банк и кричит на каждом углу.
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  #<1 ... 8322832383248325
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