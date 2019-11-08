меня они полностью устраивают. мне в принципе смарт бывает нужен крайне редко - мне там нужны только МАПС.МИ и ЯНДЕКС КАРТЫ и переводчик и то не часто - для этого и покупались.
а так для позвонить вполне устраивает обычный кнопочник.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:42
меня они полностью устраивают. мне в принципе смарт бывает нужен крайне редко - мне там нужны только МАПС.МИ и ЯНДЕКС КАРТЫ и переводчик и то не часто - для этого и покупались.
а так для позвонить вполне устраивает обычный кнопочник.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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