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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8323832483258326
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:42

  Slx написав:
  uaprofi написав:меня устраивают те телефоны которые у меня есть.
где справедливость?

Мы все прочитали как вас устраивает 400 метров свободных:)

меня они полностью устраивают. мне в принципе смарт бывает нужен крайне редко - мне там нужны только МАПС.МИ и ЯНДЕКС КАРТЫ и переводчик и то не часто - для этого и покупались.
а так для позвонить вполне устраивает обычный кнопочник.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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