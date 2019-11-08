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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:26
Kalgan написав: rsq написав:
Подскажите, в Привате есть бонусы к депозиту 1% в гривне. Открыл дистанционно и еще не внес деньги, и в приват24 пишется ставка без бонуса. В чате мне консультант сказал, что в договоре будет указана ставка без бонуса, но банк буде начислять с бонусом. Это как получается? Хотят заплатят, а хотят нет бонус? Почему в договоре не указывается реальная ставка?
у вас депо больше 250к ?
Если +1% при продлении, то в договоре пишется сразу итоговая ставка
Да, 250 тысяч грн.
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rsq
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:31
mephala написав:
Акция на пополнение мобилки она для всех или тем кому пришло персональное приглашение?
Пишуть, що лише запрошеним. Мабуть, ніхто з незапрошених ще не перевіряв. Хочете бути першим? Малою сумою не страшно ризикнути, кажуть що видно буде одразу, але особисто не перевіряв...
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:43
rsq написав: Kalgan написав: rsq написав:
Подскажите, в Привате есть бонусы к депозиту 1% в гривне. Открыл дистанционно и еще не внес деньги, и в приват24 пишется ставка без бонуса. В чате мне консультант сказал, что в договоре будет указана ставка без бонуса, но банк буде начислять с бонусом. Это как получается? Хотят заплатят, а хотят нет бонус? Почему в договоре не указывается реальная ставка?
у вас депо больше 250к ?
Если +1% при продлении, то в договоре пишется сразу итоговая ставка
Да, 250 тысяч грн.
Екстремально, і по-спонсорськи... Вас не пугає офіційна цифра: 81% кредитів в Приваті - непрацюючі? І вище 17,5% - можна знайти кучу інших банок Неньки.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:51
jay2004 написав: rsq написав: Kalgan написав:
Да, 250 тысяч грн.
Екстремально, і по-спонсорськи... Вас не пугає офіційна цифра: 81% кредитів в Приваті - непрацюючі? І вище 17,5% - можна знайти кучу інших банок Неньки.
Лякає, але цей банк докапіталізували, рік повинен протянути. Про інші банки пишуть теж погане.
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rsq
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:53
jay2004 написав:
Екстремально, і по-спонсорськи... Вас не пугає офіційна цифра: 81% кредитів в Приваті - непрацюючі? І вище 17,5% - можна знайти кучу інших банок Неньки.
Так государство влило из-за этого в банк кучу млрд ОВГЗ.
Эти бумаги генерят хорошую прибыль о которой банк и кричит на каждом углу.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:04
Kalgan написав: rsq написав:
Подскажите, в Привате есть бонусы к депозиту 1% в гривне. Открыл дистанционно и еще не внес деньги, и в приват24 пишется ставка без бонуса. В чате мне консультант сказал, что в договоре будет указана ставка без бонуса, но банк буде начислять с бонусом. Это как получается? Хотят заплатят, а хотят нет бонус? Почему в договоре не указывается реальная ставка?
у вас депо больше 250к ?
Если +1% при продлении, то в договоре пишется сразу итоговая ставка
При оформленні і внесенні готівкою також в договорі зразу було 17,5% (5 міс). А зараз такої ставки взагалі нема.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:34
кароче снёс Аллу но место всё равно не хватило
порылся в тумбочке - нашёл старый смарт - как не странно, он включился и П24 там установился
пополнил на 300 гривасов - в описании операции написали шо есть кешбек
а теперь пытаюсь на 2000, на 1000, на 500 а оно больше не даёт
инет лимит настроен
неужели нужно звонить им?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:42
Slx написав: uaprofi написав:
меня устраивают те телефоны которые у меня есть.
где справедливость?
Мы все прочитали как вас устраивает 400 метров свободных:)
меня они полностью устраивают. мне в принципе смарт бывает нужен крайне редко - мне там нужны только МАПС.МИ и ЯНДЕКС КАРТЫ и переводчик и то не часто - для этого и покупались.
а так для позвонить вполне устраивает обычный кнопочник.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 19:01
rsq написав: Kalgan написав: rsq написав:
Подскажите, в Привате есть бонусы к депозиту 1% в гривне. Открыл дистанционно и еще не внес деньги, и в приват24 пишется ставка без бонуса. В чате мне консультант сказал, что в договоре будет указана ставка без бонуса, но банк буде начислять с бонусом. Это как получается? Хотят заплатят, а хотят нет бонус? Почему в договоре не указывается реальная ставка?
у вас депо больше 250к ?
Если +1% при продлении, то в договоре пишется сразу итоговая ставка
Да, 250 тысяч грн.
Теж цiкавить це питання - чи не схитрить приват ?) І цікаво, якщо вклад буде пролонгуватися який вже сумарно буде більше 250 тис - то чи буде +1% до пролонгованого такого депозиту?
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