rsq написав:

Подскажите, в Привате есть бонусы к депозиту 1% в гривне. Открыл дистанционно и еще не внес деньги, и в приват24 пишется ставка без бонуса. В чате мне консультант сказал, что в договоре будет указана ставка без бонуса, но банк буде начислять с бонусом. Это как получается? Хотят заплатят, а хотят нет бонус? Почему в договоре не указывается реальная ставка?