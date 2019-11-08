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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лис, 2019 19:12
1finanсier +1% від суми 250 000 буде при першому оформленню депозиту, при пролонгації буде + 1% незалежно від суми .
Додано: П'ят 08 лис, 2019 19:34
господа платил кто-то под акцию пополнения мобильного с карточек для инета, нормально начисляет?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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