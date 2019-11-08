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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лис, 2019 19:12
1finanсier +1% від суми 250 000 буде при першому оформленню депозиту, при пролонгації буде + 1% незалежно від суми .
Додано: П'ят 08 лис, 2019 19:34
господа платил кто-то под акцию пополнения мобильного с карточек для инета, нормально начисляет кэшбэк? с универсальной выпустило 300 грн. а дальше одни ошибки. Посмотрел на компе- а там предлагает пробовать "через другие каналы". Но через другие каналы нет кэшбека.
а если сегодня не успеть пополнить то выплата сдвигается.
З.Ы.
в чат не вариант - по опыту знаю что они такие ошибки фиксят минимум 3...4 часа
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: П'ят 08 лис, 2019 19:46
блин может другой номер пополнить
каких операторов оно за 1 грн. пополняет?
за КС полная обдираловка 5 грн. и ещё 1% за использование кредитных это пипец.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: П'ят 08 лис, 2019 19:47
Re: Приватбанк
Да было, вот правда жизни:
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 08 лис, 2019 19:55
Goodman
ого-го у Вас сумма вкладов
ну Вы и буржуй
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: П'ят 08 лис, 2019 19:57
Re: Приватбанк
Каюсь, Вы теперь спать не будете.
Подолью масла в огонь. это один из ...... кошылей. Дельта навчила..... гыгыгыгы
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 08 лис, 2019 20:11
Это еще хорошо, шо вы смартфон в ломбарде не купили, а нашли в тумбочке! А иначе вообще бы финансовый крах!
Додано: П'ят 08 лис, 2019 20:17
Додано: П'ят 08 лис, 2019 20:30
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