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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8323832483258326
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 19:12

1finanсier +1% від суми 250 000 буде при першому оформленню депозиту, при пролонгації буде + 1% незалежно від суми .
yess
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 19:34

господа платил кто-то под акцию пополнения мобильного с карточек для инета, нормально начисляет кэшбэк? с универсальной выпустило 300 грн. а дальше одни ошибки. Посмотрел на компе- а там предлагает пробовать "через другие каналы". Но через другие каналы нет кэшбека.
а если сегодня не успеть пополнить то выплата сдвигается.
З.Ы.
в чат не вариант - по опыту знаю что они такие ошибки фиксят минимум 3...4 часа
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 19:46

Приват24 (в тому числі мобільний додаток) від 1 до 5 грн.


блин может другой номер пополнить
каких операторов оно за 1 грн. пополняет?
за КС полная обдираловка 5 грн. и ещё 1% за использование кредитных это пипец.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 19:47

Re: Приватбанк

  Ой+ написав:При оформленні і внесенні готівкою також в договорі зразу було 17,5% (5 міс). А зараз такої ставки взагалі нема.


Да было, вот правда жизни:

Зображення
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 19:55

Goodman

ого-го у Вас сумма вкладов
ну Вы и буржуй
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 19:57

Re: Приватбанк

  uaprofi написав:ого-го у Вас сумма вкладов
ну Вы и буржуй


Каюсь, Вы теперь спать не будете.
Подолью масла в огонь. это один из ...... кошылей. Дельта навчила..... гыгыгыгы
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 20:11

  uaprofi написав:
Приват24 (в тому числі мобільний додаток) від 1 до 5 грн.


блин может другой номер пополнить
каких операторов оно за 1 грн. пополняет?
за КС полная обдираловка 5 грн. и ещё 1% за использование кредитных это пипец.

Это еще хорошо, шо вы смартфон в ломбарде не купили, а нашли в тумбочке! А иначе вообще бы финансовый крах!
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 20:17

  BBC написав:
  MASolomko написав:Убой был по процентным ставка депозитов. Пару дней назад хорошо прошлись по евро, теперь ещё и в грн. :(

Таки да. Безналоговый теперь 15,5% на 12 месяцев, а 3 мес стал 14 понизили на 2%

Фух, успел за пару дней, называется. 2% - это резко.
Slx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 20:30

  Goodman написав:
  uaprofi написав:ого-го у Вас сумма вкладов
ну Вы и буржуй


Каюсь, Вы теперь спать не будете.
Подолью масла в огонь. это один из ...... кошылей. Дельта навчила..... гыгыгыгы

злой вы :mrgreen:
mephala
 
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  #<1 ... 8323832483258326
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