как не один? и одкуда люди берут такие денжища?
Наверное в лотто-забаву выиграли? или тёща подарила?
а шо в этом сезоне таки теплее с гривной?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 лис, 2019 01:04
как не один? и одкуда люди берут такие денжища?
Наверное в лотто-забаву выиграли? или тёща подарила?
а шо в этом сезоне таки теплее с гривной?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Суб 09 лис, 2019 05:36
Додано: Суб 09 лис, 2019 05:52
Re: Приватбанк
нема, там и так достаточно крупная ставка.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 09 лис, 2019 05:54
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