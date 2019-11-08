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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8324832583268327
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 01:04

  Goodman написав:
  uaprofi написав:ого-го у Вас сумма вкладов
ну Вы и буржуй


Каюсь, Вы теперь спать не будете.
Подолью масла в огонь. это один из ...... кошылей. Дельта навчила..... гыгыгыгы


как не один? и одкуда люди берут такие денжища?
Наверное в лотто-забаву выиграли? или тёща подарила?

  Goodman написав:Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!


а шо в этом сезоне таки теплее с гривной?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 05:36

  yess написав:1finanсier +1% від суми 250 000 буде при першому оформленню депозиту, при пролонгації буде + 1% незалежно від суми .

yess, в безподатковому начебто ж нема +1% за пролонгацію ?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 05:52

Re: Приватбанк

  1finanсier написав:в безподатковому начебто ж нема +1% за пролонгацію ?


нема, там и так достаточно крупная ставка.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 05:54

  uaprofi написав:Как не один? и одкуда люди берут такие денжища?
Наверное в лотто-забаву выиграли? или тёща подарила?

Не считай чужие деньги если тебе за это не платят.
Звучит как цитата, я ее в подпись добавлю. Автор SLX - звучит красиво
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 06:35

  BBC написав:
  anikola13 написав:Свинку дочистили окончательно...

Еще работает. Но убой поголовья продолжается.

Теперь тоько пакетом... :mrgreen:
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 09:09

  lel написав:
  v57 написав:ага 120
вычесть 5 комис п24 и 3% возврата с тлф
50гр +
зато сколько эмоций :)

Как сервисом удалось перевести с тлф? С 02.11.19 не удается перевести с телефона на карту, каждый день пробую и пишу в поддержку КС. Лимитов и ограничений -нет. Пользуюсь пару раз в месяц. https://money.kyivstar.ua/ru/catalog/cashaout_card - не работает.

1-2.11.19 Смарт деньги работали только вечером с 21.30.
3.11.- до обеда.
Потом-с перебоями.
В этом месяце СГ часто сбоят.
И какую ошибку пишет?
Если Сервер недоступен или Ошибка шлюза-то проблема в СГ.
Если про 40 грн и 2 дня-то проблема с конкретным номером.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 10:27

  Goodman написав: Дельта навчила..... гыгыгыгы

Держать в одном банке больше фонда?
:)
Skiw :D
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 10:37

  Skiw написав:
  Goodman написав: Дельта навчила..... гыгыгыгы

Держать в одном банке больше фонда?
:)

Так там Жаба (+1%) победила. Норм 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 10:46

  clientage написав:
  Skiw написав:
  Goodman написав: Дельта навчила..... гыгыгыгы

Держать в одном банке больше фонда?
:)

Так там Жаба (+1%) победила. Норм 8)


Уточню, дурость. Жаба сейчас живет около цифри 18,75%+.
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