Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 лис, 2019 01:04
Goodman написав: uaprofi написав:
ого-го у Вас сумма вкладов
ну Вы и буржуй
Каюсь, Вы теперь спать не будете.
Подолью масла в огонь. это один из ...... кошылей. Дельта навчила..... гыгыгыгы
как не один? и одкуда люди берут такие денжища?
Наверное в лотто-забаву выиграли? или тёща подарила?
Goodman написав:
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
а шо в этом сезоне таки теплее с гривной?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) *** осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Додано: Суб 09 лис, 2019 05:36
yess написав: 1finanсier
+1% від суми 250 000 буде при першому оформленню депозиту, при пролонгації буде + 1% незалежно від суми .
yess
, в безподатковому начебто ж нема +1% за пролонгацію ?
1finanсier
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Додано: Суб 09 лис, 2019 05:52
1finanсier написав:
в безподатковому начебто ж нема +1% за пролонгацію ?
нема, там и так достаточно крупная ставка.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Додано: Суб 09 лис, 2019 05:54
uaprofi написав:
Как не один? и одкуда люди берут такие денжища?
Наверное в лотто-забаву выиграли? или тёща подарила?
Не считай чужие деньги если тебе за это не платят.
Звучит как цитата, я ее в подпись добавлю. Автор SLX - звучит красиво
Slx
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Додано: Суб 09 лис, 2019 06:35
BBC написав: anikola13 написав:
Свинку дочистили окончательно...
Еще работает. Но убой поголовья продолжается.
Теперь тоько пакетом...
anikola13
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Додано: Суб 09 лис, 2019 09:09
lel написав: v57 написав:
ага 120
вычесть 5 комис п24 и 3% возврата с тлф
50гр +
зато сколько эмоций
Как сервисом удалось перевести с тлф? С 02.11.19 не удается перевести с телефона на карту, каждый день пробую и пишу в поддержку КС. Лимитов и ограничений -нет. Пользуюсь пару раз в месяц.
https://money.kyivstar.ua/ru/catalog/cashaout_card
- не работает.
1-2.11.19 Смарт деньги работали только вечером с 21.30.
3.11.- до обеда.
Потом-с перебоями.
В этом месяце СГ часто сбоят.
И какую ошибку пишет?
Если Сервер недоступен или Ошибка шлюза-то проблема в СГ.
Если про 40 грн и 2 дня-то проблема с конкретным номером.
guntherhouse777
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Додано: Суб 09 лис, 2019 10:27
Goodman написав:
Дельта навчила..... гыгыгыгы
Держать в одном банке больше фонда?
Skiw
Skiw
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Додано: Суб 09 лис, 2019 10:37
Skiw написав: Goodman написав:
Дельта навчила..... гыгыгыгы
Держать в одном банке больше фонда?
Так там Жаба (+1%) победила. Норм
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Суб 09 лис, 2019 10:46
Уточню, дурость. Жаба сейчас живет около цифри 18,75%+.
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jay2004
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