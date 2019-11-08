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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 лис, 2019 15:07
Если про 40 грн и 2 дня-то проблема с конкретным номером (превышен годовой лимит)
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
Додано: Суб 09 лис, 2019 15:07
Якщо вірно порахував, то через коміс вигода чистими лише 5.4%=(150*0.805-5)/2142.86, не так уже й багато. Є сенс в тому, щоб до 55 днів додати за кредитні, але ж це вартує ще 1%, проте депо за цей період трохи більше дасть.
Все це, якщо не каруселити, бо тоді вигода тане ще на 3%...
Востаннє редагувалось kreuz в Суб 09 лис, 2019 15:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 09 лис, 2019 15:08
На жесткою диету посадили, уменьшив в 10 раз калорийность пищи? Или что то новее?
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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