Додано: Суб 09 лис, 2019 17:38

Я дико извиняюсь, но я снова про акциюи сроки ее действия. Вопрос не праздный, на кону кешбек 5%.Итак, мною были задан один и тот же вопрос представителю банка в фейсбуке и оператору онлайн чата в Приват24:Прошу уточнити, чи діє ще акція "Чорна п"ятниця позаздрить". На сторінці всіх акцій її немає, але в Правилах написано, що діє до 30 листопада, і реєстрація в акції досі працює.Было получено два взаимоисключающих ответа.В онлайн чате: "Так, діє з 19 серпня 2019 до 30 листопада 2019. З 19.08.2019 до 30.11.2019 включно зареєструйтесь в акції та розраховуйтеся карткою Visa на будь-яку суму в інтернет-магазинах. Кешбек 5% з кожної купівлі в будь-яких інтернет-магазинах за умови оплати карткою Visa від ПриватБанку. Максимальна сума відшкодування за весь період акції – 250 грн."В фейсбуке: "Добрий день. Акція діяла до 30 вересня 2019."После того, как я спросил фейсбуковца, почему его информация противоречит информации поддержки Приват24, он замолчал навсегда.Затем я обратился с тем же вопросом к представителю банка на минфине. Представитель попросил в личку контактные данные, чтобы "щоб перевірити інформацію та розібратися в ситуації, що склалася" и дальнейшая переписка продолжалась там:ПБ: Добрий день. Ми розглянули Ваш випадок і дозвольте відмітити, що акція розділена на три періоди:1) 19.08.2019 – 30.09.2019;2) 01.10.2019 – 31.10.2019;3) 01.11.2019 – 30.11.2019.Це зазначено також на сайті:в поширених питаннях.Я: Вибачте, хіба я питав, на які періоди розділена акція? Суть справи в тому, що на питання "Чи дана акція досі діє?" були отримані дві взаємовиключаючі відповіді від оператора онлайн чату в Приват24 і від офіційного представника банку у фейсбук.Питання виникло в зв"язку з тим, що на сторінці усіх акцій Приватбанкуінформація про цю акцію відсутня.Тож прошу підтвердити, чи беру я участь в акції, якщо зареєструвався в ній на цьому тижні?ПБ: Ваш випадок потребує більш ретельного аналізу. Ми передали дане питання на розгляд профільному співробітнику. По результату Вам надамо відповідь. Приносимо вибачення за можливі незручності.Я: У мене нема ніякого випадку. Просто скажіть, діє акція на даний час чи ні.После чего и этот представитель замолк.Вобщем, всё мутно. Примите к сведению те, кто планировал закупаться на предстоящих распродажах.