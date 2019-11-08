RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8326832783288329>
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 15:07

Если про 40 грн и 2 дня-то проблема с конкретным номером (превышен годовой лимит)
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14247
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1067 раз.
Подякували: 1185 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 15:07

  MASolomko написав:kreuz, я зрозумів, що 150 грн брутто. Виплату чекаю 13 листопада.

Якщо вірно порахував, то через коміс вигода чистими лише 5.4%=(150*0.805-5)/2142.86, не так уже й багато. Є сенс в тому, щоб до 55 днів додати за кредитні, але ж це вартує ще 1%, проте депо за цей період трохи більше дасть.

Все це, якщо не каруселити, бо тоді вигода тане ще на 3%...
Востаннє редагувалось kreuz в Суб 09 лис, 2019 15:08, всього редагувалось 1 раз.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1889
З нами з: 10.12.07
Подякував: 121 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 15:08

  wolt450 написав:остання свинька здохла

На жесткою диету посадили, уменьшив в 10 раз калорийность пищи? Или что то новее?
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14247
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1067 раз.
Подякували: 1185 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 15:59

  Goodman написав:
  1finanсier написав:в безподатковому начебто ж нема +1% за пролонгацію ?


нема, там и так достаточно крупная ставка.

Сенс дискусії був не в тому велика ставка чи мала, а в тому, чи буде +1% до ставки при лонгуванні безподаткового депозиту якщо його сума є більше 250тис. грн. (згідно теперпішньої акції від привата) чи треба такий депозит розірвати і без пролонгації оформити як новий
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35
З нами з: 02.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 16:30

1finanсier Пробачте. Д1йсно повинна бути така можлив1сть.
Нема змоги перев1рити, так як звичайны зарахування на ц1льов1 "перетворюються" т1льки в голов1.
Зображення
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3132
З нами з: 23.11.14
Подякував: 613 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 17:37

  Goodman написав:1finanсier Пробачте. Д1йсно повинна бути така можлив1сть.
Нема змоги перев1рити, так як звичайны зарахування на ц1льов1 "перетворюються" т1льки в голов1.
Зображення

))) Але все ж працюєте в правильному напрямку ) Бо як казав Стів Джобс - працювати треба не по 12 годин, а головою :-)
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35
З нами з: 02.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 17:37

uaprofi......Яндекс КАРТЫ.....Днр или ЛНР?
Востаннє редагувалось ROLF в Суб 09 лис, 2019 17:38, всього редагувалось 1 раз.
ROLF
Аватар користувача
 
Повідомлень: 649
З нами з: 27.03.14
Подякував: 29 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 17:38

Re: Приватбанк

Я дико извиняюсь, но я снова про акцию "Чорна п"ятниця позаздрить" и сроки ее действия. Вопрос не праздный, на кону кешбек 5%.

Итак, мною были задан один и тот же вопрос представителю банка в фейсбуке и оператору онлайн чата в Приват24:
Прошу уточнити, чи діє ще акція "Чорна п"ятниця позаздрить". На сторінці всіх акцій її немає, але в Правилах написано, що діє до 30 листопада, і реєстрація в акції досі працює.

Было получено два взаимоисключающих ответа.
В онлайн чате: "Так, діє з 19 серпня 2019 до 30 листопада 2019. З 19.08.2019 до 30.11.2019 включно зареєструйтесь в акції та розраховуйтеся карткою Visa на будь-яку суму в інтернет-магазинах. Кешбек 5% з кожної купівлі в будь-яких інтернет-магазинах за умови оплати карткою Visa від ПриватБанку. Максимальна сума відшкодування за весь період акції – 250 грн."
В фейсбуке: "Добрий день. Акція діяла до 30 вересня 2019."

После того, как я спросил фейсбуковца, почему его информация противоречит информации поддержки Приват24, он замолчал навсегда.

Затем я обратился с тем же вопросом к представителю банка на минфине. Представитель попросил в личку контактные данные, чтобы "щоб перевірити інформацію та розібратися в ситуації, що склалася" и дальнейшая переписка продолжалась там:

ПБ: Добрий день. Ми розглянули Ваш випадок і дозвольте відмітити, що акція розділена на три періоди:
1) 19.08.2019 – 30.09.2019;
2) 01.10.2019 – 31.10.2019;
3) 01.11.2019 – 30.11.2019.
Це зазначено також на сайті: https://promos.privatbank.ua/ua/chorna- ... -pozazdryt в поширених питаннях.

Я: Вибачте, хіба я питав, на які періоди розділена акція? Суть справи в тому, що на питання "Чи дана акція досі діє?" були отримані дві взаємовиключаючі відповіді від оператора онлайн чату в Приват24 і від офіційного представника банку у фейсбук.
Питання виникло в зв"язку з тим, що на сторінці усіх акцій Приватбанку https://promos.privatbank.ua/ інформація про цю акцію відсутня.
Тож прошу підтвердити, чи беру я участь в акції, якщо зареєструвався в ній на цьому тижні?

ПБ: Ваш випадок потребує більш ретельного аналізу. Ми передали дане питання на розгляд профільному співробітнику. По результату Вам надамо відповідь. Приносимо вибачення за можливі незручності.

Я: У мене нема ніякого випадку. Просто скажіть, діє акція на даний час чи ні.

После чего и этот представитель замолк.
Вобщем, всё мутно. Примите к сведению те, кто планировал закупаться на предстоящих распродажах.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3202
З нами з: 14.10.08
Подякував: 190 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 17:51

ROLF
"патритов" на Вас нет - может хотябы в кавычки стоит взять такие наименование?
З.Ы.
Загружаете приложение - и о чудо оно должно работает :lol:
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3249
З нами з: 21.04.11
Подякував: 490 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 18:00

Ferlakur
мне пришло на мейл предложение в ней поучаствовать
А так - инфа есть на сайте - там даже есть официальные правила.
Как по мне даже мобильники должны попадать.
собственно ждём 11.11.2019 чтобы узнать как они считают сайт ОПСОСа это инет магазин или нет :lol:
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3249
З нами з: 21.04.11
Подякував: 490 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8326832783288329>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: uaprofi і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.