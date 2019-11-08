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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 лис, 2019 15:07
Если про 40 грн и 2 дня-то проблема с конкретным номером (превышен годовой лимит)
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
Додано: Суб 09 лис, 2019 15:07
Якщо вірно порахував, то через коміс вигода чистими лише 5.4%=(150*0.805-5)/2142.86, не так уже й багато. Є сенс в тому, щоб до 55 днів додати за кредитні, але ж це вартує ще 1%, проте депо за цей період трохи більше дасть.
Все це, якщо не каруселити, бо тоді вигода тане ще на 3%...
Востаннє редагувалось kreuz в Суб 09 лис, 2019 15:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 09 лис, 2019 15:08
На жесткою диету посадили, уменьшив в 10 раз калорийность пищи? Или что то новее?
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
Додано: Суб 09 лис, 2019 15:59
Сенс дискусії був не в тому велика ставка чи мала, а в тому, чи буде +1% до ставки при лонгуванні безподаткового депозиту якщо його сума є більше 250тис. грн. (згідно теперпішньої акції від привата) чи треба такий депозит розірвати і без пролонгації оформити як новий
Додано: Суб 09 лис, 2019 16:30
1finanсier Пробачте. Д1йсно повинна бути така можлив1сть.
Нема змоги перев1рити, так як звичайны зарахування на ц1льов1 "перетворюються" т1льки в голов1.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 09 лис, 2019 17:37
Додано: Суб 09 лис, 2019 17:37
uaprofi......Яндекс КАРТЫ.....Днр или ЛНР?
Востаннє редагувалось ROLF в Суб 09 лис, 2019 17:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 09 лис, 2019 17:38
Re: Приватбанк
Я дико извиняюсь, но я снова про акцию
Итак, мною были задан один и тот же вопрос представителю банка в фейсбуке и оператору онлайн чата в Приват24:
Прошу уточнити, чи діє ще акція "Чорна п"ятниця позаздрить". На сторінці всіх акцій її немає, але в Правилах написано, що діє до 30 листопада, і реєстрація в акції досі працює.
Было получено два взаимоисключающих ответа.
В онлайн чате: "Так, діє з 19 серпня 2019 до 30 листопада 2019. З 19.08.2019 до 30.11.2019 включно зареєструйтесь в акції та розраховуйтеся карткою Visa на будь-яку суму в інтернет-магазинах. Кешбек 5% з кожної купівлі в будь-яких інтернет-магазинах за умови оплати карткою Visa від ПриватБанку. Максимальна сума відшкодування за весь період акції – 250 грн."
В фейсбуке: "Добрий день. Акція діяла до 30 вересня 2019."
После того, как я спросил фейсбуковца, почему его информация противоречит информации поддержки Приват24, он замолчал навсегда.
Затем я обратился с тем же вопросом к представителю банка на минфине. Представитель попросил в личку контактные данные, чтобы "щоб перевірити інформацію та розібратися в ситуації, що склалася" и дальнейшая переписка продолжалась там:
ПБ: Добрий день. Ми розглянули Ваш випадок і дозвольте відмітити, що акція розділена на три періоди:
1) 19.08.2019 – 30.09.2019;
2) 01.10.2019 – 31.10.2019;
3) 01.11.2019 – 30.11.2019.
Це зазначено також на сайті:
Я: Вибачте, хіба я питав, на які періоди розділена акція? Суть справи в тому, що на питання "Чи дана акція досі діє?" були отримані дві взаємовиключаючі відповіді від оператора онлайн чату в Приват24 і від офіційного представника банку у фейсбук.
Питання виникло в зв"язку з тим, що на сторінці усіх акцій Приватбанку
Тож прошу підтвердити, чи беру я участь в акції, якщо зареєструвався в ній на цьому тижні?
ПБ: Ваш випадок потребує більш ретельного аналізу. Ми передали дане питання на розгляд профільному співробітнику. По результату Вам надамо відповідь. Приносимо вибачення за можливі незручності.
Я: У мене нема ніякого випадку. Просто скажіть, діє акція на даний час чи ні.
После чего и этот представитель замолк.
Вобщем, всё мутно. Примите к сведению те, кто планировал закупаться на предстоящих распродажах.
Додано: Суб 09 лис, 2019 17:51
ROLF
"патритов" на Вас нет - может хотябы в кавычки стоит взять такие наименование?
З.Ы.
Загружаете приложение - и о чудо оно должно работает
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Суб 09 лис, 2019 18:00
Ferlakur
мне пришло на мейл предложение в ней поучаствовать
А так - инфа есть на сайте - там даже есть официальные правила.
Как по мне даже мобильники должны попадать.
собственно ждём 11.11.2019 чтобы узнать как они считают сайт ОПСОСа это инет магазин или нет
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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