то забейте и ищите другой способ получения кишмиша. Ибо:
То есть максимальная сумма покупки у вас не должна превысить 5000 грн. или примерно 200 баксов. Лично у меня в корзине уже гораздо больше. Так что Приват мне тут не помощник
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 лис, 2019 18:02
Re: Приватбанк
Если для вас это
то забейте и ищите другой способ получения кишмиша. Ибо:
То есть максимальная сумма покупки у вас не должна превысить 5000 грн. или примерно 200 баксов. Лично у меня в корзине уже гораздо больше. Так что Приват мне тут не помощник
Додано: Суб 09 лис, 2019 18:05
Так четыре аккаунта ж....
Додано: Суб 09 лис, 2019 18:08
Додано: Суб 09 лис, 2019 18:18
Re: Приватбанк
Спасибо за пожелание и на добром слове.
Принял ваши слова к действию - на аккаунте пенса БыЛО ПРОВЕРЕНО, есть ли целевыми выплаты, выплаты по субсидированию на ЖКХ.
итог проверки - СХЕМА ГОДНАЯ, РАБОЧАЯ.
Выплаты - "Соціальна допомога, УТСЗН бла бла РДА" ЯВЛЯЮТСЯ 100% ЦЕЛЕВЫМИ и подлежат оформлению в виде безналогового депозита в ПБанке.
Достойная запись в рабочую тетрадь депозитчика Level50.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 09 лис, 2019 18:23
Re: Приватбанк
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