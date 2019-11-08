RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8327832883298330>
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 18:02

Re: Приватбанк

Если для вас это
  Ferlakur написав:Вопрос не праздный, на кону кешбек 5%.

то забейте и ищите другой способ получения кишмиша. Ибо:
  Ferlakur написав:Максимальна сума відшкодування за весь період акції – 250 грн.

То есть максимальная сумма покупки у вас не должна превысить 5000 грн. или примерно 200 баксов. Лично у меня в корзине уже гораздо больше. Так что Приват мне тут не помощник
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3227
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 659 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 18:05

  Flamingo написав:Если для вас это
  Ferlakur написав:Вопрос не праздный, на кону кешбек 5%.

то забейте и ищите другой способ получения кишмиша. Ибо:
  Ferlakur написав:Максимальна сума відшкодування за весь період акції – 250 грн.

То есть максимальная сумма покупки у вас не должна превысить 5000 грн. или примерно 200 баксов. Лично у меня в корзине уже гораздо больше. Так что Приват мне тут не помощник

Так четыре аккаунта ж.... :mrgreen:
Ferlakur
 
Повідомлень: 3203
З нами з: 14.10.08
Подякував: 191 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 18:08

  BBC написав:Если про 40 грн и 2 дня-то проблема с конкретным номером (превышен годовой лимит)

Ага.
А на другой номер улетает без проблем.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4172
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 18:18

Re: Приватбанк

  1finanсier написав:Але все ж працюєте в правильному напрямку ) Бо як казав Стів Джобс - працювати треба не по 12 годин, а головою


Спасибо за пожелание и на добром слове.
Принял ваши слова к действию - на аккаунте пенса БыЛО ПРОВЕРЕНО, есть ли целевыми выплаты, выплаты по субсидированию на ЖКХ.
итог проверки - СХЕМА ГОДНАЯ, РАБОЧАЯ.

Выплаты - "Соціальна допомога, УТСЗН бла бла РДА" ЯВЛЯЮТСЯ 100% ЦЕЛЕВЫМИ и подлежат оформлению в виде безналогового депозита в ПБанке.
Достойная запись в рабочую тетрадь депозитчика Level50.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3132
З нами з: 23.11.14
Подякував: 613 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 18:23

Re: Приватбанк

  Ferlakur написав:После чего и этот представитель замолк.
Дядя Дима
Аватар користувача
 
Повідомлень: 537
З нами з: 29.11.16
Подякував: 247 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 18:33

кстати в Приват24 появился новый раздел "КЭШБЭК"
Воможно, и у Бегемота скоро начнём бонусные категории выбирать :-)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3254
З нами з: 21.04.11
Подякував: 490 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 19:38

  BBC написав:
  wolt450 написав:остання свинька здохла

На жесткою диету посадили, уменьшив в 10 раз калорийность пищи? Или что то новее?

на десятку нема змісту напрягатися
в свій час частенько по 4-5 раз в день зловживав денною десяткою, щоб максимально свинськи до сотки добратися, так отримав чемного листа більше так не робити :lol:
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3270
З нами з: 07.12.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 308 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 19:53

  Goodman написав:
  1finanсier написав:Але все ж працюєте в правильному напрямку ) Бо як казав Стів Джобс - працювати треба не по 12 годин, а головою


Спасибо за пожелание и на добром слове.
Принял ваши слова к действию - на аккаунте пенса БыЛО ПРОВЕРЕНО, есть ли целевыми выплаты, выплаты по субсидированию на ЖКХ.
итог проверки - СХЕМА ГОДНАЯ, РАБОЧАЯ.

Выплаты - "Соціальна допомога, УТСЗН бла бла РДА" ЯВЛЯЮТСЯ 100% ЦЕЛЕВЫМИ и подлежат оформлению в виде безналогового депозита в ПБанке.
Достойная запись в рабочую тетрадь депозитчика Level50.

Пенсу не боязно, что отменят субсидию за депо и тем более за "не целевое" использование субсидии :?:
*******
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1132
З нами з: 31.10.12
Подякував: 209 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 19:57

  uaprofi написав:Ferlakur
мне пришло на мейл предложение в ней поучаствовать
А так - инфа есть на сайте - там даже есть официальные правила.
Как по мне даже мобильники должны попадать.
собственно ждём 11.11.2019 чтобы узнать как они считают сайт ОПСОСа это инет магазин или нет :lol:


"З 19.08.2019 до 30.11.2019 зареєструйтеся в акції та оплачуйте покупки в ЗАКОРДОННИХ інтернет-магазинах карткою Visa."
yuraes
Аватар користувача
 
Повідомлень: 142
З нами з: 11.12.12
Подякував: 188 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 19:59

Re: Приватбанк

  valya написав:Пенсу не боязно, что отменят субсидию за депо и тем более за "не целевое" использование субсидии :?:

1. Доходы в виде % по депозиту не включаются в состав доходов при определении размера субсидии т.е. не уменьшают размер субсидии.
2. При выплате субсидии контролируется отсутствие долга за комуналку сроком более чем 1 месяц. Из каких средств платит получатель субсидии коммуналку - зарплаты, пенсии или собственно субсидии - НЕ КОНТРОЛИРУЕТСЯ. Главное не иметь долг.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3227
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 659 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8327832883298330>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, melkh і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.