то забейте и ищите другой способ получения кишмиша. Ибо:
То есть максимальная сумма покупки у вас не должна превысить 5000 грн. или примерно 200 баксов. Лично у меня в корзине уже гораздо больше. Так что Приват мне тут не помощник
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 лис, 2019 18:02
Re: Приватбанк
Если для вас это
то забейте и ищите другой способ получения кишмиша. Ибо:
То есть максимальная сумма покупки у вас не должна превысить 5000 грн. или примерно 200 баксов. Лично у меня в корзине уже гораздо больше. Так что Приват мне тут не помощник
Додано: Суб 09 лис, 2019 18:05
Так четыре аккаунта ж....
Додано: Суб 09 лис, 2019 18:08
Додано: Суб 09 лис, 2019 18:18
Re: Приватбанк
Спасибо за пожелание и на добром слове.
Принял ваши слова к действию - на аккаунте пенса БыЛО ПРОВЕРЕНО, есть ли целевыми выплаты, выплаты по субсидированию на ЖКХ.
итог проверки - СХЕМА ГОДНАЯ, РАБОЧАЯ.
Выплаты - "Соціальна допомога, УТСЗН бла бла РДА" ЯВЛЯЮТСЯ 100% ЦЕЛЕВЫМИ и подлежат оформлению в виде безналогового депозита в ПБанке.
Достойная запись в рабочую тетрадь депозитчика Level50.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 09 лис, 2019 18:23
Re: Приватбанк
Додано: Суб 09 лис, 2019 18:33
кстати в Приват24 появился новый раздел "КЭШБЭК"
Воможно, и у Бегемота скоро начнём бонусные категории выбирать
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Суб 09 лис, 2019 19:38
на десятку нема змісту напрягатися
в свій час частенько по 4-5 раз в день зловживав денною десяткою, щоб максимально свинськи до сотки добратися, так отримав чемного листа більше так не робити
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Суб 09 лис, 2019 19:53
Пенсу не боязно, что отменят субсидию за депо и тем более за "не целевое" использование субсидии
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Додано: Суб 09 лис, 2019 19:57
"З 19.08.2019 до 30.11.2019 зареєструйтеся в акції та оплачуйте покупки в ЗАКОРДОННИХ інтернет-магазинах карткою Visa."
Додано: Суб 09 лис, 2019 19:59
Re: Приватбанк
1. Доходы в виде % по депозиту не включаются в состав доходов при определении размера субсидии т.е. не уменьшают размер субсидии.
2. При выплате субсидии контролируется отсутствие долга за комуналку сроком более чем 1 месяц. Из каких средств платит получатель субсидии коммуналку - зарплаты, пенсии или собственно субсидии - НЕ КОНТРОЛИРУЕТСЯ. Главное не иметь долг.
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