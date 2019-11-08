uaprofi написав:Ferlakur мне пришло на мейл предложение в ней поучаствовать А так - инфа есть на сайте - там даже есть официальные правила. Как по мне даже мобильники должны попадать. собственно ждём 11.11.2019 чтобы узнать как они считают сайт ОПСОСа это инет магазин или нет
"З 19.08.2019 до 30.11.2019 зареєструйтеся в акції та оплачуйте покупки в ЗАКОРДОННИХ інтернет-магазинах карткою Visa."
v57 написав:ага 120 вычесть 5 комис п24 и 3% возврата с тлф 50гр + зато сколько эмоций
Как сервисом удалось перевести с тлф? С 02.11.19 не удается перевести с телефона на карту, каждый день пробую и пишу в поддержку КС. Лимитов и ограничений -нет. Пользуюсь пару раз в месяц. https://money.kyivstar.ua/ru/catalog/cashaout_card - не работает.
1-2.11.19 Смарт деньги работали только вечером с 21.30. 3.11.- до обеда. Потом-с перебоями. В этом месяце СГ часто сбоят. И какую ошибку пишет? Если Сервер недоступен или Ошибка шлюза-то проблема в СГ. Если про 40 грн и 2 дня-то проблема с конкретным номером.
Таки превысил какие то годовые лимиты. Начал пополнять с 3000 уменьшая по 100. Удалось перевести 900. Больше не дает. Перевел на другой номер и вывел. Всем откликнувшимся +.
uaprofi написав:Ferlakur мне пришло на мейл предложение в ней поучаствовать А так - инфа есть на сайте - там даже есть официальные правила. Как по мне даже мобильники должны попадать. собственно ждём 11.11.2019 чтобы узнать как они считают сайт ОПСОСа это инет магазин или нет
"З 19.08.2019 до 30.11.2019 зареєструйтеся в акції та оплачуйте покупки в ЗАКОРДОННИХ інтернет-магазинах карткою Visa."
Ferlakur ну и шо? акция то есть на сайте в общем доступе. есть официальные условия в общем доступе. З.Ы. и да если Вы (и я тоже) не можем найти ссылку на неё с главной страницы сайта, то это совсем не значит что такой ссылки нет )))
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) *** осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642