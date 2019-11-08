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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8327832883298330
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 19:59

  yuraes написав:
  uaprofi написав:Ferlakur
мне пришло на мейл предложение в ней поучаствовать
А так - инфа есть на сайте - там даже есть официальные правила.
Как по мне даже мобильники должны попадать.
собственно ждём 11.11.2019 чтобы узнать как они считают сайт ОПСОСа это инет магазин или нет :lol:


"З 19.08.2019 до 30.11.2019 зареєструйтеся в акції та оплачуйте покупки в ЗАКОРДОННИХ інтернет-магазинах карткою Visa."


"До 30.11.2019 включительно зарегистрируйтесь в акции и получайте кешбэк 5% с каждой покупки в интернет-магазинах при оплате картой Visa от ПриватБанка!"
https://promos.privatbank.ua/ru/chernaya-pyatnica-pozaviduet
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 20:05

  guntherhouse777 написав:
  lel написав:
  v57 написав:ага 120
вычесть 5 комис п24 и 3% возврата с тлф
50гр +
зато сколько эмоций :)

Как сервисом удалось перевести с тлф? С 02.11.19 не удается перевести с телефона на карту, каждый день пробую и пишу в поддержку КС. Лимитов и ограничений -нет. Пользуюсь пару раз в месяц. https://money.kyivstar.ua/ru/catalog/cashaout_card - не работает.

1-2.11.19 Смарт деньги работали только вечером с 21.30.
3.11.- до обеда.
Потом-с перебоями.
В этом месяце СГ часто сбоят.
И какую ошибку пишет?
Если Сервер недоступен или Ошибка шлюза-то проблема в СГ.
Если про 40 грн и 2 дня-то проблема с конкретным номером.

Таки превысил какие то годовые лимиты. Начал пополнять с 3000 уменьшая по 100. Удалось перевести 900. Больше не дает. Перевел на другой номер и вывел. :D Всем откликнувшимся +.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 20:07

  Вкладчик1234 написав:
  yuraes написав:
  uaprofi написав:Ferlakur
мне пришло на мейл предложение в ней поучаствовать
А так - инфа есть на сайте - там даже есть официальные правила.
Как по мне даже мобильники должны попадать.
собственно ждём 11.11.2019 чтобы узнать как они считают сайт ОПСОСа это инет магазин или нет :lol:


"З 19.08.2019 до 30.11.2019 зареєструйтеся в акції та оплачуйте покупки в ЗАКОРДОННИХ інтернет-магазинах карткою Visa."


"До 30.11.2019 включительно зарегистрируйтесь в акции и получайте кешбэк 5% с каждой покупки в интернет-магазинах при оплате картой Visa от ПриватБанка!"
https://promos.privatbank.ua/ru/chernaya-pyatnica-pozaviduet


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yuraes
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 20:09

yuraes,
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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 20:15

Вкладчик1234
Перемкніть на державну мову.
yuraes
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 20:35

  wolt450 написав:
  BBC написав:
  wolt450 написав:остання свинька здохла

На жесткою диету посадили, уменьшив в 10 раз калорийность пищи? Или что то новее?

на десятку нема змісту напрягатися
в свій час частенько по 4-5 раз в день зловживав денною десяткою, щоб максимально свинськи до сотки добратися, так отримав чемного листа більше так не робити :lol:


ну и шо?
после такого листа провёл около 150 операций (потребовалось около 3-х часов) и всё продолжало работать
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 20:41

  yuraes написав:Вкладчик1234
Перемкніть на державну мову.


читать лучше официальные правила. а их даже в русской версии написали по украински.
и там всё гуд.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 20:52

  uaprofi написав:
  yuraes написав:Вкладчик1234
Перемкніть на державну мову.


читать лучше официальные правила. а их даже в русской версии написали по украински.
и там всё гуд.

Единственная заковыка в том, что на странице всех акций Приватбанка этой акции нет.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 20:58

Ferlakur
ну и шо?
акция то есть на сайте в общем доступе.
есть официальные условия в общем доступе.
З.Ы.
и да если Вы (и я тоже) не можем найти ссылку на неё с главной страницы сайта, то это совсем не значит что такой ссылки нет )))
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 22:52

Доброго времени суток, по акции пополнение мобильного, пополнил киевстар, а когда можно пробовать выводить на карту сразу или дать отлежаться пару суток?
Diablo1977
 
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